Ил Дархан Айсен Николаев 10-с төгүлүн ыытыллар «Баҕа санаа харыйата» аһымал аахсыйа чэрчитинэн икки коррекционнай оскуола оҕотун баҕа санааларын толордо.
Айсен Сергеевич харыйаттан Жанна Горохова уонна Эрсан Иванов суруктарын талбыт. «Аахсыйа номнуо онус төгүлүн ыытыллар. Быйыл уолга уонна кыыска бэлэх атыыластым, эһигини эмиэ көхтөөх кыттыыны ыларгытыгар ыҥырабыт», — диэтэ Ил Дархан. Айсен Николаев бу үтүө санааланыы аахсыйа тэриллиэҕиттэн, ол аата 2015 сыллаахтан кыттыһар.
Бу күннэргэ чугас дьоҥҥутугар, аймахтаргытыгар бэлэх ыла сылдьан, төһө кыах баарынан «Үтүө санаа Харыйатыгар» кыттыһыҥ, Саҥа дьыллааҕы эриэккэс кэми оҕо барыта биллин. Дьокуускайга «Бубль Гум» маҕаһыыннарыгар аһымал аахсыйа үлэлииллэр.
