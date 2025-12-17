Ахсынньы 16 күнүгэр Таатта улууһун киинигэр Таатта эбэ хотун сүүрүгүрэн түһэр дохсун сүүрүктээх Алдан өрүс кытылыгар турар Алдан нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ, саха литэрэтиирэтин төрүттэспит суруйааччы, саха бастакы комедиограба, драматург, прозаик, очеркист, тылбаасчыт Николай Денисович Неустроев төрөөбүтэ 130 сылыгар аналлаах хас да түһүмэхтэн турар тэрээһини ыытта.
Таатта төрдүн олохтоохторо бу үөрүүлээх күҥҥэ, саха уус-уран литэрэтиирэтигэр дэгиттэр талааннаах биир дойдулаахтарын курдук, норуот ускуустубатын бары көрүҥнэрин көрдөрөр быыстапка, суруйааччы олоҕун, айар үлэтин көрдөрөр олохтоох бибилэтиэкэ пуондатыттан «Төрөөбүт сирбэр, тапталлаах дьоммор» кинигэ быыстапката көрдөрүүгэ турдулар. Итиэннэ Анна Денисовна Данилова аатынан кыраайы үөрэтэр түмэл пуондатыттан туруоруллубут быыстапкаҕа суруйааччыга бэлэхтэммит аккырыыккалар, “Николай Неустроев уонна тыйаатыр”, Н.Д.Неустроев чугас аймаҕа, Арассыыйа уонна СӨ үтүөлээх бырааһа Земфира Кузьмина түмэлгэ бэлэхтээбит кинигэлэрэ, олус сэдэх матырыйаал буоларын кинигэ тахсыбыт сыллара бэйэтинэн көрдөрдө.
Үөрүүлээх чааска эҕэрдэ тылларын Таатта улууһун баһылыга Айаал Бурцев, Алдан нэһилиэгин баһылыга Егор Постников, Н.Д.Неустроев туһунан монография ааптара Яков Алексеев, улуустааҕы үөрэх салаатын салайааччыта Иннокентий Дягилев эттилэр, М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт Арассыыйа Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын үнүстүүтүн дассыана, тыл билимин хандьыдаата Мотрена Попова дакылаат аахта.
“Ааспыт олох кэрэһиттэрэ” диэн түһүмэххэ суруйааччы “Куһаҕан тыын”, “Тиэтэйбит”, “Ыйдаҥа”, “Кукаакы кулуба”, “Балыксыт”, “Омоҕой Эллэй икки” айымньыларын дьоруойдара бу баардыы тыыннанан ылан, дьүһүйүүгэ оонньоотулар, салгыы “Үүнэ-сайда тур, мин дойдум- Уус Таатта” кэнсиэр олус сэргэхтик ааста.
Василий Никифоров-Күлүмнүүр аатынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбыннай бириэмийэ лауреата, Саха сирин кинематографистарын Сойууһун бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Иван Кривогорницын «Николай Неустроев. Чахчылары сөргүттэххэ» документальнай киинэтэ алаастан саҕыллыбыт сүдү талааннаах суруйааччы туһунан чахчылар уонна нэһилиэк сайдыыта көрдөрүллэн, барыбытын олох кэмин долгунугар киллэрдэ. Түмүккэ, кэнсиэргэ киирбит билиэтинэн оонньуу ыытыллан, анал байыаннай дьайыыга сылдьар биир дойдулаахтарбытыгар ыытыллыаҕа.
Бу курдук Таатта төрдүн сүдү дэгиттэр талааннааҕа, саха литэрэтиирэтин бастакы хараҥаччыларыттан биирдэстэрэ, Николай Денисович Неустроев төрөөбүтэ 130 сылыгар анаммыт күн, ускуустуба, билим, киинэ нөҥүө сырдатылынна, үйэтитилиннэ, итиэннэ төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолуу холобурунан түмүктэннэ.