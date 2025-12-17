Амма улууһун Сулҕаччы тыа нэһилиэгин түөлбэтин баһылыгын отчуоттуур мунньаҕа сонуннук барда. Баһылык былырыҥҥы мунньахха ылыныллыбыт, боротокуолга киирбит сорудахтар хайдах туолан иһэллэрин пчопчу пууннарынан кэпсээбитин олохтоохтор биһирээтилэр.
Салгыы нэһилиэк сүрүн тэрилтэлэрин уонна аҕам саастаахтар түмсүүлэрин сыллааҕы үлэлэлэрин отчуотун иһиттибит, улахан экраҥҥа ыытыллыбыт үлэлэри көрдүбүт.
Отчуот кэннэ тыл этиитигэр туруорсууга аҕыйах киһи тыл эттэ. Өр сыл оскуола дириэктэринэн үлэлээбит педагогическай үлэ бэтэрээнэ Алексей Ильич Никифоров бастатан туран тыа хаһаайыстыбатын болмуочуйаларын нэһилиэккэ бириэххэ сөбүн-суоҕун ыйыталаста уонна бу боппуруоһу туруорсар наадатын тоһоҕолоон бэлиэтээтэ. Иккиһинэн, эдэр ыал олохсуйалларыгар биир сүрүн кыһалҕанан уһаайба сирэ суоҕа буоларын бэлиэтээтэ, нэһилиэк салгыы тэнийэр кыаҕа онтон эмиэ тутулуктааҕын ыйан туран, бөһүөлэги кэҥэтэргэ сир ананар буоллаҕына, бастаан инфракструктурата, уота быһаарыллыан наада диэн сүбэлээтэ.
СӨ үтүөлээх фермерэ Анастасия Стиновна Капитонова Уһук Илиҥҥэ гектар бэриллиитин туһунан ыйытта уонна үүт былаана кыра буолан эрдэ туолан хааларын, быйыл нэһилиэк хаһаайыстыбалара күүскэ уонна хойукка дылы оттообуттарын ыйан туран, ону тутатына учуоттаммакка, нэһилиэкпит оттооһуҥҥа көрдөрүүнэн миэстэҕэ тиксибэтэҕин, эдэр фермердэр Иван Слепцов, Александр Неустроев курдук тыа хаһаайыстыбатыгар сайдыытыгар бары күүстэрин уурар дьон үлэлэрэ сөпкө сыаналаныахтаах диэн эттэ.
Нэһилиэк бибилэтиэкэрэ, кырдьаҕастар сэбиэттэрин бэрэссэдэтэлэ Елена Васильевна Попова нэһилиэктэр, улуус олоҕун сырдатар баар-суох хаһыаппытыгар “Амма олоҕор” суруйтарыы мөлтөҕүн ыйан туран, бары суруйтарыаҕыҥ диэн ыҥырда.
Киэһэтин отчуот Сэргэ Бэс бөһүөлэгэр турда. Отчуот кэннэ баһылык олохтоохтор этиилэригэр, боппуруостарыгар эппиэттээтэ. Ол курдук нэһилиэк олохтоохторо эһиилги сылга бөһүөлэкпит 100% ититиигэ киирэллэрин ыйыталлар, тыа хаһаайыстыбатыгар дьарыгырыан баҕалаахтарга сирдэри биэрии уонна өйөбүл баар буолуон наада диэн тоһоҕолоон этэллэр, уулусса уотун сырдатыы лампаларын ремонун хонтуруолга ылыы, икки нэһилиэк үүтүн тутар дьиэтин өрөмүөнэ, ититиитин боппуруоһа, суоллары өрөмүөннээһин, оскуола үлэһиттэрин сарбыйыы боппуруоһугар хайдах көмүскэллээх буоларбытын, сарбыйыы буолбатын туһугар үлэни ыытыахха наада диэтилэр.
Ити курдук бу күн мунньахха икки нэһилиэнньэлээх пуунунан уопсайа 66 киһи сырытта, дьаһалта 2025 сыллаах үлэтин 100% биһириибит диэн куоластаатылар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Амма олоҕо", Елена Попова.