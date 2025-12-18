Дьокуускайга СӨ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Сергей Местников тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин кытары көрүстэ, ыытыллыбыт үлэни, былааны кытары билистэ.
Миниистир Артем Александров сырдатыы үлэтин кэнниттэн өрөспүүбүлүкэҕэ бастыҥ үлэлээх улуустары, дьоннору бэлиэтээтэ. Онно тыа хаһаайыстыбатын хайысхатыгар ураты үлэни ыыппыт Мэҥэ Хаҥалас, Амма улуустарын кытары Горнай аата ааттанна.
Улуустааҕы управление начаалынньыгар Роман Филипповка сир оҥоруутугар, эбии аһылыгы ыһааһыҥҥа, ынах сүөһүгэ хаан уларытыытыгар, агротехнологическай лааҕырдары тэрийиигэ о.д.а. үлэни көҕүлээһинин, тэрийээһинин иһин “Сыл новатора” сертификаты үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттардылар.
Тустаах докумуон тыа хаһаайыстыбатын икки исписэлииһэ Казань куоракка идэлэринэн үөрэнэр, үрдэтинэр кыахтаахтарын туоһулуур. Ону таһынан, аҕыйах хонуктааҕыта тыа хаһаайыстыбатын управление исписэлиистэрэ Кэптинтэн Прокопий Потапов, Аһыматтан Станислав Андреев, Бэс Күөлүттэн Анисия Терентьева, Бэрдьигэстээхтэн Екатерина Павлова, бухгалтер Альбина Данилова Новосибирскайга Россия биир бөдөҥ “МолСиб” агрохолдинг үлэтин көрө-истэ, үөрэнэ бардылар.
Тыа хаһаайыстыбатын үлэтэ инникитин тахсыылаах буоларыгар туһаайыллар үлэ үтүө түмүктэрдээх, тахсыылаах буолуо диэн эрэнэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Вячеслав Алексеев