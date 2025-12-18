Бу күннэргэ Чурапчы улууһун Сылаҥ нэһилиэгэр кэскиллээх саҥа тутуу үлэҕэ киирдэ. Киэҥ сырдык саҥа балаҕан аһыллар үөрүүлээх тэрээһинигэр ыраахтан-чугастан ыалдьыттар муһуннулар. Ыалдьыттары эдэр кэскиллээх олоҥхоһут Анатолий Захаров оллоонноон олорон олоҥхолоон доллоһутан көрүстэ.
Чурапчы улууһун уонна Сылаҥ нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо, ытык кырдьаҕас Борис Баишев аал уоту оттон, арыылаах алаадьынан, амтаннаах саламаатынан күндүлээн алгыс түһэрдэ. Сылаҥ нэһилиэгин баһылыга Егор Макаров, нэһилиэк бэтэрээннэрин сэбиэтин өр сылларга салайбыт Чурапчы улууһун уонна Сылаҥ нэһилиэгин Бочуоттаах олохтооҕо Клара Макарова уонна үлэ бэтэрээнэ Евдокия Макарова аалай кыһыл лиэнтэни быстылар.
Балаҕан тутуутугар Түөйэ учаастагын ыччаттара –Степан Макаров, Филипп Монастырев, Михаил Говоров үлэлээтилэр, Алексей Никифоров салайар Сылаҥнааҕы баһаарынай чааһа ис бараанын тупсаҕай гына оҥорон, уотун -күөһүн, сылааһын ситэрэн биэрбит . Куоракка олорор биир дойдулаахтара Наталья Дягилева, Егор Макаров уо.д.а матырыйаалынан көмөлөспүттэр. Олохтоохтор бары түмсэн, балаҕан бу сылга үлэҕэ киирэригэр сыраларын ууран үлэлээбиттэр. Чурапчыга олорор биир дойдулаахтарын ааттарыттан Иван Макаров салайааччылаах дэлэгээссийэ тахсан, Улахан Күөл, Түөйэ учаастактарыттан, тэрилтэ салайааччылара бу күн эҕэрдэ бастыҥын эттилэр,бэлэх туттардылар. Үлэ бэтэрээнэ, Сылаҥҥа култуура сайдыытыгар үтүө кылаатын киллэрбит, дэгиттэр талааннаах мас ууһа Вячеслав Никифорович Ноговицын сиэдэрэй оҥоһуулаах, сахалыы оһуордаах олоппостору бэлэхтээн дьонун үөртэ. Саҥа балаҕаҥҥа киирии үөрүүлээх малааһыныгар остуол тула олорон эҕэрдэ бастыҥа этилиннэ, ырыа –тойук дьиэрэйдэ.
Кыратык устуоруйаны сэгэтэн кэпсиир буоллахха, 2007 сыллаахха Сылаҥҥа саха балаҕана биһиги улууспутугар биир бастакынан тутуллубута. Ол сылларга нэһилиэк баһылыгынан Иван Семенович Макаров үлэлиирэ. Балаҕан тутуутугар нэһилиэк кырдьаҕастара, ытык мааны дьоно, Николай Николаевич Пермяков салайааччылаах, Афанасий Васильевич Макаров, Федор Федорович Макаров, Григорий Иванович Монастырев үлэлээбиттэрэ. Оччолорго нэһилиэк дьоно бары түмсэн үлэлээбитин билигин сылаас тылынан ахталлар. Балаҕаҥҥа өр сылларга араас тэрээһиннэр ыытыллыбыттара, дьон-сэргэ бары ыытыллар дьаһалларга, үлэҕэ-хамнаска олус көхтөөх этилэрэ, элбэх саха биллэр дьоно ыалдьыттаан ааспыттара. Сири иһит, олбохтор, туос иһиттэр, онтон да атын өбүгэлэрбит тутта сылдьыбыт малларын-салларын хомуйбуттара, сороҕун бэйэлэрэ тигэн, оҥорон ситэрбиттэрэ. Балаҕан сиэрэ ситэн, дьону угуйар, ыҥырар сылаас тыыннаах кэрэ эйгэ тэриллибитэ. Манна салайааччынан, нэһилиэк бэтэрээннэрин сэбиэтин өр сылларга сатабыллаахтык салайбыт Клара Васильевна Макарова таһаарыылаахтык үлэлээбитэ.
Саҥа тутуллубут балаҕан сылаас тыынынан илгийэ, сырдыгынан сыдьаайа, бар дьону араҥаччылыы, орто дойду олуга, эйэлээх олох эркинэ буола туруохтун, нэһилиэк сайдыытын саҥа кэрдиискэ таһааран, дьонун- сэргэтин түмэ турдун.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Наталья Захарова