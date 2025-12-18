Дьокуускай куоракка өрөспүүбүлүкэҕэ үүт соҕотуопкатын түмүгүн таһаардылар. Ол курдук, өрөспүүбүлүкэ үүтү соҕотуопкалаһыҥҥа былаанын 62,9 тыһ.туонна, ол аата 100% толордо. Бу көрдөрүү былырыыҥҥытааҕар үрдээбит.
Онон сылтан сыл ахсын үүтү соҕотуопкалааһын көрдөрүүтэ лаппа тупсан иһэр. Сунтаар улууһа үүтү соҕотуопкалааһыҥҥа былаанын 104,3% толорон, өрөспүүбүлүкэҕэ бастыҥ көрдөрүүнү ситистэ. Улууска тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар саҥа технологиялар, ньымалар киирбиттэрэ уонна боломуочуйалар улууска бэриллибиттэрэ көдьүүстээҕэ көһүннэ . Ол курдук улууска астыыр-үөллүүр 12 тэрилтэ баар. Бары кэриэтэ үүтү астаан таһаарар аныгы тэрилинэн толору хааччыллыылаахтар. Онон үлэ тэтимнээхтик барар.
Өрөспүүбүлүкэҕэ 2025 сылга үүтү соҕотуопкалыырга 4 мөл. тахса солк. субвенсия көрүллүбүт. Улуустарга 3,6 мөл. солк. кээмэйдээх субсидия ыытыллыбыт. СӨ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта Сергей Местников: “Төһө да улуустарга үбүлээһини тиэрдиигэ кэккэ ыарахаттар үөскээтэллэр, тыа хаһаайыстыбатыгар ааһан эрэр сыл түмүктэрэ ситиһиилээх буолла ”-, диэн тэрээһин кыттыылаахтарыгар эттэ. Ону тэҥэ, эһиил үүтү соҕотуопкалааһын кээмэйин өссө тупсаралларыгар баҕа санаатын тириэртэ. Маны таһынан, үүтү соҕотуопкалаан тарҕатар тэрилтэлэр оҥорон таһаарар астарын хаачыстыбатыгар сүрүн болҕомтону туһаайалларын наадатын ыйдылар.
Өрөспүүбүлүкэҕэ тута ыаммыт үүтү учуоттааһын “Сервис учета принимаего молока РС(Я)” диэн цифровой платформа нөҥүө ааһар буолан көрдөрүүгэ сыыһа-халты тахсыбат.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Сунтаар сонуннара", Мира АФАНАСЬЕВА