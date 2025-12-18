Дьоруойдар өлбөттөр, кинилэр биһиги сүрэхпитигэр уһун үйэлэргэ букатыныы хаалаллар. Бар дьон эйэлээх олоҕун иһин дьоруойдуу сырдык тыыннара быстыбыт уолаттарбытын ахтан-санаан, кинилэр Албан ааттарын үйэтитэр – биһиги, тыыннаахтар ытык иэспит буолар.
Ахсынньы 16 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас Холгума нэһилиэгигэр байыаннай дьайыыга кыттыбыт, сырдык тыынын толук уурбут Александр Даниловка аналлаах мемориальнай дуоска олохтоох дьаһалта дьиэтигэр туруорулунна.
Өйдөбүнньүк бэлиэни улуус баһылыга Дмитрий Тихонов, улуустааҕы олох-дьаһах хомунаалынай хаһаайыстыбатын тэрилтэтин боропсойууһун бэрэссэдээтэлэ Руслан Никаноров, Холгума нэһилиэгин баһылыга Гаврил Ефимов, Александр Васильевич тапталлаах кэргэнэ Виктория Колесова, кыракый кыысчаана Сияна, уола Вадим долгутуулаах быһыыга-майгыга арыйдылар.
Александр 1984 с. муус устар 22 күнүгэр Ньурба улууһун Сүлэ нэһилиэгигэр күн сирин көрбүтэ. 2001 сыллаахха Сүлэ орто оскуолатын бүтэрэн баран, Бүлүүтээҕи педагогичэскэй колледжка үөрэнэ сылдьан 2003 с. аармыйаҕа сулууспалыы барар. 2005 с. кэлэн кылгас болдьоххо бульдозерист-машинист идэтигэр үөрэнэн “Анаабыр алмаастара” тэрилтэҕэ 2016 с. диэри үлэлээбитэ. 2018 с. Быраматааҕы олох-дьаһах хомунаалынай хаһаайыстыбатын тэрилтэтигэр силиэсэринэн үлэлии сылдьан, 2022 с. быстах хомуурга түбэһэн, дойдубут, дьоммут, норуоппут, дьиэ кэргэммит туһугар диэн патриотическай санаанан биир дойдулаах хорсун уолаттарбытын кытары бастакынан ыҥырыллан барбыта. Эр санаалаах, сырдыкка-кэрэҕэ эрэллээх уолбут дойдубар, дьиэ кэргэммэр хайаан да эргиллэн кэлиэҕим диэн бигэ санаалааҕа. Ол эрээри Дьылҕа Хаан ыйааҕа тыйыһа сүр. Бу дьыл муус устар 11 күнүгэр дьоруойдуу сырдык тыына быстыбыта… Дойдутугар бэриниилээх, күүстээх санаалаах буоларын туоһулуур Суворов аатынан уордьан, “Орден мужества” наҕараадалардаах. Көмүс уҥуоҕа дойдутугар Ньурбаҕа Сүлэ нэһилиэгэр кистэммитэ. 4 оҕо амарах аҕата, 1 сиэн эһэтэ.
«Тапталлаах кэргэним аатын үйэтитэр сыаллаах-соруктаах мемориальнай доска арыйдыбыт. Кини олорбут олоҕо, үлэлээбит үлэтэ, киһи быһыытынан көнө, ыраас майгыта хас биирдиибитигэр өйбүтүгэр-санаабытыгар уонна сүрэхпитигэр куруук тыыннаах. Бу арыллыбыт мемориальнай дуоска биһиги эдэр ыччаттарбытыгар, улууспут дьонугар хорсун быһыы үтүө холобура, өйдөбүнньүгэ буолар. Мэҥэ Хаҥалас улууһун олох-дьаһах хомунаалынай хаһаайыстыбатын тэрилтэтигэр улахан махталбын тиэрдэбин. Мемориальнай дуосканы үбүлээн, күүс-көмө буолан оҥорон таһаарбыккытыгар”, ‒ диэн махтал тылларын кэргэнэ Виктория тиэрдэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Татьяна Попова, бибилэтиэкэ үлэһитэ.