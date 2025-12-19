Ааһан эрэр 2025 сыл Анаабыр улууһугар чаҕылхай түгэннэринэн, үбүлүөйдээх бэлиэ тэрээһиннэринэн баай сыл. Байыаннай дьайыыга сылдьар уолаттарбытын уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрин өйүүргэ анаммыт аһымал аахсыйа чэрчитинэн ыытыллыбыт тэрилтэлэр холбоһуктаах кэнсиэрдэрин түмүктүүр киэһэтэ элбэх киһини түмтэ.
Ахсынньы 10 күнүгэр «Алмаас» култуура киинигэр Улуу Кыайыы 80 сылыгар анаммыт «Сверкай алмазами, Победа» гала-концерт көрөөччүлэр биһирэбиллэринэн арыалланан олус тэрээһиннээхтик, тэтимнээхтик буолан ааста.
Тэрээһин иннинэ улуус баһылыгын эбээһинэһин быстах кэмҥэ толорооччу Ольга Тимофеева-Терешкина оройуон 95 сылынан олохтоохтору эҕэрдэлээн туран, судаарыстыбаннай наҕараадалары туттартаата. Ол курдук, өр сыллаах үтүө суобастаах үлэтин, оройуон сайдыытыгар кылаатын уонна идэтигэр ситиһиилэрин иһин нэһилиэк баһылыгын солбуйааччы Туяра Туприна «Гражданскай килбиэн» бэлиэнэн наҕараадаланна. Онтон улуус өрөгөй ырыатын ааптара, култуура туйгуна, СӨ үтүөлээх үлэһитэ, «Гражданскай килбиэн» бэлиэ хаһаайына, Анаабыр оройуонун бочуоттаах олохтооҕо Афанасий Андросовка 100 тыһыынча солкуобайдаах сэртипикээти туттардылар.
Анаабыр киэн туттар ырыаһыта, үлэ уонна култуура бэтэрээнэ Константин Андросов Анаабыр гиимнин толорон, тэрээһини үөрүүлээх быһыыга арыйда. Бииртэн биир чаҕылхай нүөмэр талыллан, чахчы да күүстээх концерт буолла. Хоһоон истиҥэ толорулунна, ырыа кэрэтэ ылланна, үҥкүү арааһа үҥкүүлэннэ. Олус да талааннаах дьонноох эбиппит диэн киэн туттуу санаатыгар куустардыбыт.
Салгыы икки ый устата ыытыллыбыт патриотическай кэнсиэрдэр бастыҥнарын бу курдук быһаардылар:
«Бастыҥ сценарий» — «На привале» театрализованнай көрдөрүү, Наталья Шадрина
«Бастыҥ ыытааччы» – Илья Березкин
«Бастыҥ сольнай ырыа» — Лира Кылтасова
«Бастыҥ үҥкүү» — «Матушка-земля», киин балыыһа
«Бастыҥ хуор» — Сааскылаах орто оскуолата, Сбербанк, «Анаабыр уоттара» хаһыат эрэдээксийэтэ, улуустааҕы үөрэх управлениета, оҕону эбии үөрэхтээһин киинэ
«Бастыҥ дуэтынан үҥкүү» — эдэр ыал Виктория уонна Александр Рудыхтар
«Бастыҥ театрализованнай нүөмэр» – Үрүҥ-Хайа нэһилиэгин кэлэктиибэ
«Бастыҥ квинтет» — итиинэн хааччыйар тэрилтэ, Н.Е. Андросов аатынан муниципальнай элбэх хайысхалаах унитарнай тэрилтэ
Кыайыылаахтар дипломунан наҕараадаланнылар.
Үһүс истиэпэннээх диплому Анаабырдааҕы уотунан хааччыйар тэрилтэ, кииннэммит бухгалтерия, алтыс нүөмэрдээх суут учаастагын үлэһиттэрэ уонна Миирнэй оройуоннааҕы суутун бириистэптэрэ ыллылар. Итини сэргэ, маннык диплому Үрүҥ-Хайа нэһилиэгин бэрэстэбиитэллэрэ туттулар. Кинилэри 50 тыһыынча солкуобайынан наҕараадалаатылар.
Иккис истиэпэннээх диплому Анаабырдааҕы бастакы уонна иккис нүөмэрдээх уһуйаан иитээччилэрэ, кыраныысса уонна Ис дьыала министиэристибэтин Анаабырдааҕы салаатын үлэһиттэрэ ыллылар. 70 тыһыынча солкуобай бэрилиннэ.
Онтон кыайыылаах үрдүк аатын – бастакы истиэпэннээх диплому Анаабырдааҕы экология судаарыстыбаннай надзорун инспекциятын, улуустааҕы гимназия, «Аэропорты Севера» салаатын уонна оҕо этин-сиинин сайыннарар оскуола үлэһиттэрэ ситистилэр. Кэлэктииптэргэ 100-түү тыһыынча солкуобайы биэрдилэр.
Бу аһымал аахсыйаҕа уопсайа 161 тыһыынча 400-тэн тахса харчы киирэн, байыаннай дьайыыга сылдьар уолаттары өйүүр тэрээһиннэргэ ананна. Инникитин да сомоҕолоһон, кыайыыны ситиһиэҕиҥ диэн эрэдээксийэ аатыттан баҕа санаабытын тиэрдэбит.
Бу элбэх тэрилтэни түмпүт, саҥа талааннары арыйбыт үтүө тэрээһини тобулбут «Алмаас» култуура киинин норуот айымньытын салаатын салайааччыта Мария Поповаҕа, үҥкүүлэри туруорбут Яна Спиридоноваҕа, ырыалары бэлэмнээбит Евдокия Дохунаеваҕа, сыанкалары толкуйдаабыт Мария Зыковаҕа уонна культура бары үлэһиттэригэр махтанабыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Анаабыр уоттара", Мария Яроева