«Сардаана» оҕо сайдар киинигэр улахан суолталаах тэрээһин, оҕолор иитии эйгэтигэр биир саамай суолталаах “Орлята – дошколята” – “Өксөкү сиэннэрэ” түмсүү кэккэтигэр киирэр үөрүүлээх күннэрэ буолла.
Бу тэрээһиҥҥэ бочуоттаах ыалдьыттарбытынан «Оҕо саас сирдьиттэрэ” бырайыак куратора Майя Карманова буолла.
«Орлята России» гимнин доҕуһуолунан хамсааһын «Орлята-России” былааҕын киллэриитэ ыытылынна. «Орлята дошколята» “Өксөкү сиэннэрэ” – бу оҕо төрөөбүт дойдутун таптыы, дьонун сэргэтин ытыктыы улаатарын, киһи киһитэ буола үүнэн тахсарын ситиһии. Өксөкү саха дьонугар ордук чугас көтөр. Остуоруйаҕа, олоҥхоҕо баар икки эбэтэр үс бастаах хотойдуҥу көтөр, итэҕэлгэ сыһыаннаах, икки бастаах, кынаттаах, ураҕаска олордуллубут көтөр курдук мас эмэгэт. Кынатын, тыҥырахтарын сараппыт икки бастаах хотой – Арассыыйа судаарыстыбатын былааһын бэлиэтэ.
Оҕолор эмиэ оннук хорсун, өйдөөх, үтүө санаалаах Өксөкү сиэннэрэ буолалларын ситиһэргэ туһууламмыт бырайыак буолар. Өксөкү сиэннэрэ «Орлята — Дошколята» буоларга андаҕар тыл этитилиннэ. Хас биирдии оҕоҕо хаалтыс баайылынна, ол хаалтыспыт Өксөкү сиэннэрэ буолалларын туһунан бэлиэ уонна түмсүү кэккэтигэр киирбиттэрин туоһута буолла. Уопсайа 48 иитиллээччи «Өксөкү сиэннэрэ” кэккэтигэр киирдилэр. Майя Карманова уонна уһуйаан иитээччилэрэ музыка доҕуһуолунан Өксөкү сиэннэрэ буолбуттарын туоһулуур хаалтыстары оҕолорго баайдылар.
Түмүккэ оҕолорго эҕэрдэ тылларын “Оҕо саас сирдьиттэрэ” федеральнай бырайыак куратора Майя Карманова уонна “Сардаана” оҕо сайдар киинин директорын иитэр үлэҕэ солбуйааччыта Диана Попова эттилэр. Оҕолорбут “Өксөкү сиэннэрин” кэккэтигэр киирбиттэринэн баҕарабыт эрэллээх, бэрээдэктээх, билиигэ-көрүүгэ интэриэстээх, дойдуларыгар туһалаах дьон буола улаатыахтара диэн эрэнэбит!
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Амма олоҕо", Надежда Бессонова, «Сардаана» уһуйаан иитээччитэ.