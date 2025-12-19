2025 сыл түмүгүнэн Үөһээ Бүлүү улууһун 10 бастыҥ чулуу спортсменнар ааттара билиннэ!
Наҕараадалары «Үөһээ Бүлүү улууһа» муниципальнай оройуон баһылыга Валерий Валерьевич Николаев туттартаата.
1. Аан дойду чемпионатыгар доруобуйаларынан хааччахтаах спортсменнар ортолоругар дуобакка иккис миэстэлээх Аввакумова Антонина Тимофеевна наҕарааданы тутар кэргэнэ Аввакумов Геннадий Леонидович.
2. Буулдьанан ытыыга Саха Сирин спордун маастара, ХХ11 Манчаары оонньууларын призера Семен Анатольевич Маглысов
3. Көҥүл тустууга уонна хапсаҕайдаһан тустууга Россия уонна Саха Сирин спордун маастара, хас да төгүллээх абсолютнай чемпиона Николаев Тимур Илларионович. Наҕарааданы Юлия Федорова тутта.
4. Россия Спордун блогунан ытыыгар маастара, Саха Өрөспүүбүлүкэтин спордун маастарыгар кандидат, ХХ11 Манчаары оонньууларын Төрүт Оҕунан ытыыга бастакы миэстэлээҕэ абсолютнай чөмпүйүөнэ Елисеев Виктор Борисович
5. XXVII норуоттар икки ардыларынааҕы “Байкал Опен” көҥүл тустууга боруоса призера Баппагай Харысхан Викторович. Наҕарааданы убайа Эрчим ылла.
6. Российскай Федерация чэпчэки атлетикаҕа спордун маастара, Манчаары ооньууларын чэпчэки атлетикаҕа хас да төгүллээх чемпионката, Киргизияҕа ыытыллыбыт чемпионат чемпионката ХХ11 Манчаары оонньууларын төрүт многоборьеҕа уонна чэпчэки атлетикаҕа призера Дьячковская Пелагея Николаевна. Наҕарааданы ийэтэ Раиса Васильевна тутта.
7. Российскай Федерация чемпионаттарын призера, Саха Өрөспүүбүлүкэтин турнирдарын кыайыылааҕа, хас да төгүллээх призера ХХ11 Манчаары оонньууларын абсолютнай чемпиона, кыайыылааҕа Эрчим Баппаҕай
8. Норуоттар икки ардыларынааҕы “Белые ночи” гиирэ спордун күрэҕэр бастакы миэстэлээҕэ, Норуоттар икки ардыларынааҕы спорт маастара С. Леонов бирииһигэр гиирэ спордугар иккис миэстэлээх Рожин Егор Иннокентьевич
9. Аан дойду чемпионатыгар ветеран дьахталлар ортолоругар нуучча дуобатыгар иккис миэстэлээх, Хотугулуу Илиҥҥи Федеральнай уокурукка нуучча дуобатыгар түргэн оонньууга үһүс миэстэлээх Терентьева Сардана Григорьевна
10. Аан дойду Кубогын шашкаҕа чемпионката, Арассыыйа чемпионатын сүүрбэ сэттэсаастарыгар дылы нуучча дуобатыгар чөмпүйүөҥкэтэ Кондратьева Дайаана Александровна
Сонун төрдө уонна хаартыска: «Үөһээ Бүлүү» хаһыат