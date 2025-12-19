Бүлүү куоратыгар «Доруобуйа харыстабыла» национальнай бырайыагынан тутуллар балыыһа комплексын иккис дьиэтин ситэрии түмүктэнэн эрэр.
Үс мэндиэмэннээх 4 тыһ. кв м иэннээх баараҕай эбийиэги тутуу кылгас кэмҥэ тэтимнээхтик ыытыллыбытын бэлиэтиэххэ сөп. 2023 сыл атырдьах ыйын 10 күнүгэр балыыһа тутуллуохтаах сиригэр Ил Дархан Айсен Николаев, Ил Түмэн депутата, балыыһа кылаабынай бырааһа Егор Григорьев өйдөбүнньүк бэлиэни арыйбыттара.
Ити сыл күһүнүгэр «Кинг-95» тэрилтэ эбийиэк тутуллар сирин бэлэмнээбитэ, сыбаайалары түһэрбитэ, эһиилги сыл сайыныгар таас дьиэ холлоҕоһун тутан таһаарбыта. Быйылгы 2025 сылга тутааччылар дьиэ иһинээҕи, таһынааҕы элбэх үлэни кыайа-хото ыыттылар.
Саҥа киэҥ-куоҥ, сырдык, араас аныгы аппаратуранан хааччыллыбыт дьиэҕэ терапия, акушер-гинекология, оҕону эмтиир, киһи доруобуйатын чөлүгэр түһэрэр, сүрэх-тымыр, диагностика отделениелара, «Суһал көмө» киириэхтэрэ. МРТ курдук өрөспүүбүлүкэҕэ тарбахха баттанар аныгы тэрил туруоҕа, саҥа эбийиэккэ мэдисиинэ үрдүк технологияларын туһанан дьону эмтиэхтэрэ.
Бүлүүгэ мэдисиинэ үрдүк технологияларын туһанан араас өҥөнү оҥоруохтаах аныгы балыыһа тутулларыгар, дьон доруобуйатын тупсарарыгар Айсен Николаев болҕомто уурбутун бэлиэтиир тоҕоостоох.
Кини соруга бүгүҥҥү күҥҥэ туолан иһэр. Балыыһа комплексын бастакы дьиэтигэр үлэлиир хирургия отделениетыгар мэдисиинэ үрдүк технологияларын туһаналлар: улуустар таһымнарыгар өттүк, тобук сүһүөхтэрин эндопротезка бастакынан уларыттылар, лапароскопия уустук эпэрээссийэлэрин ыыталлар.
Ил Түмэн депутата, П.А.Петров аатынан Бүлүү оройуоннааҕы балыыһатын кылаабынай бырааһа Егор Григорьев саҥа эбийиэгин кэритэн көрдөрдө, түмүктүүр үлэни кэпсээтэ:
— Тутуу бэлэмэ 96 % таҕыста, ититиитэ бэрилиннэ, уута холбонно, уота тардылынна, ханаалыссаассыйа үлэлэтилиннэ. Билигин мэдиссиинэ араас аппаратуратыгар аналлаах кыра кыамталаах диэн ааттанар электрика ситимэ тардыллар, лифтэр электрикалара оҥоһуллар, линолеум тэлгэниэхтээх. Киэргэтиигэ, тупсаҕай көрүҥнээх оҥорорго дизайнердар бырайыак оҥоро сылдьаллар. Биир тылынан, тутууну түмүктүүр үлэ бара турар.
Ити биирэ. Иккиһинэн, мэдиссиинэ аныгы тэриллэрин таҥыыга элбэх үлэ күүтэр. Биһиэхэ туруохтаах Германияҕа оҥоһуллубут МРТ аппарата Москубаҕа кэллэ. Ити уустук тэрил тиэллэн кэлэригэр элбэх ирдэбиллээх, холобура, куруук уокка холбонон тоҥорулла сылдьыахтаах
Итини сэргэ, ФГДС, бронхоэскопия, УЗИ диагностикатын ыытар саҥа тэриллэр баар буолуохтара, турар миэстэлэрин бэлэмнээтибит. Арасс аппаратуралаах бастакы контейнер кэллэ, иккис контейнер Аллараа Бэстээххэ турар, ыарахан уйуктаах тиэхиньикэ Өлүөнэ өрүһү туоруур сырыыта көҥүллэннэҕинэ кэлиэҕэ.
Билигин оройуоннааҕы балыыһа салалтата саҥа дьиэҕэ көһүөхтээх отделениелар үлэлииллэригэр лисиэнсийэ ыларга үлэлэһэр. Ити биир сүрүн үлэни ахсынньы ый 20 күнүгэр диэри түмүктүүргэ дьулуһабыт.
* * *
Балыыһа комплексын иккис дьиэтэ кылгас кэмҥэ тутулларыгар элбэх тэрээһин боппуруостары кэмигэр быһаарбыт оройуоннааҕы балыыһа салалтатын, Ил Түмэн депутатын Егор Григорьевы бэлиэтиир сөптөөх.
Балыыһа комплексын иккис дьиэтин аана кэлэр 2026 сылга арыллыаҕа.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Олох суола" , Николай Куприянов.