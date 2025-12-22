Ахсынньы 19 күнүгэр Улуу Кыайыы 80, Арассыыйаҕа Аҕа дойдуну көмүскээччи, Саха сиригэр ийэ дойдуну көмүскээччи сылларын чэрчитнэн Д.Ф.Ходулов аатынан норуот айымньытын дьиэтигэр улууспут бастыҥнарын чиэстээтилэр.
Үтүө үгэскэ кубулуйбут тэрээһиҥҥэ ыраах-чугас нэһилиэктэртэн бу сыл устата араас хайысхаларынан үрдүк көрдөрүүлээх үлэлээх, олоххо, уопсастыбаннай хамсааһыҥҥа, көҕүлээһиҥҥэ бэйэлэрин кылааттарын киллэрибит дьоммутун, спортсменнарбытын, тириэньэрдэрин, успуорт бэтэрээннэрин дохсун ытыс тыаһынан көрүстүлэр.
Үөрүүлээх быһыыга-майгыга сыллата ыытыллар тэрээһин ыалдьыттара улуус баһылыга Дмитрий Тихонов, СӨ Ил Түмэн Судаарыстыбаннай Мунньаҕын Сир сыһыаннаһыыларыгар, айылҕа ресурсаларыгар уонна экологияҕа кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Андрей Находкин, улуус социальнай бэлиитикэҕэ управлениетын начаалынньыга Октябрина Кулешова, улуус физическэй кутуура уонна успуорт управлениетын начаалынньыга Алексей Попов, Майа сэлиэнньэтин баһылыга Алексей Неустроев эҕэрдэ тылларын эттилэр итиэннэ улууспут бастыҥнарыгар наҕараадалары туттардылар
Бу күн улууспут бастыҥ ыччаттара, дьиэ кэргэттэрэ, эдэр исписэлиистэрэ, уопсастыбанньыктыра, волонтердара, уонна өрөспүүбүлүкэ, Арассыыйа, Аан Дойду түһүлгэлэригэр улахан ситиһиилэрдээхтэр спортсменнара, тириэньэрдэрэ, успуорт бэтэрээннэрэ мустан олорон ааһан иһэр сыл түмүктэригэр, ситиһиилэригэр санааларын этэн, салгыы кэлэр саҥа сылга успуорду, култуураны, ыччат бэлиитикэтин, уопсастыбаннай үлэни үрдүктүк өрө тутан үлэлииргэ тарҕастылар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Иван Лукин