Бу күннэргэ Дьокуускай куоракка А.Е.Кулаковскай аатынан культура киинигэр «Эгдьэн мола» Муома улууһуттан төрүттээх Слепцовтар дьиэ кэргэннэрин ансаамбылын үбүлүөйдээх киэһэтэ бэрт тэрээһиннээхтик ааста.
Эбээн норуотун култууратын киэҥник тарҕатар улахан уруу-аймах дьону Аартыка министиэристибэтиттэн, аҕыйах ахсааннаах хотугу олохтоох омуктар Ассоциацияларыттан тустаах бэрэстэбиитэллэр кэлэн «Эгдьэн Мола» ансаамбыл тэриллибитэ 10 сылынан эҕэрдэлээтилэр, эбээн норуотун култууратын сайыннарыыга үтүөлэрин иһин махтаннылар.
Тэрээһиҥҥэ Дьокуускайга олорор биир дойдулаахтарбыт кэлэн ахтылҕаннарын таһаардылар. Төрөөбүт дойдуларын отунан ыраастаннылар, эбээн норуотун төрүт астарын тото-хана амсайдылар. Улахан Чыыстайтан төрүттээх Клим Черемкин салайар тустаах ансаамбылын үҥкүүһүттэрэ мустубут дьоҥҥо кэрэ үҥкүү бэлэхтээтилэр. Көрөөччүлэр Илларион Садовников, Оскар Громов-Худи ырыаларын кэрэхсээн иһиттилэр, ансаамбыл инники кэскиллээҕин бэлиэтээтилэр. Бу киэһэ һээдьэ этээччилэр дьону-сэргэни өргө диэри сэгэлдьитэн сэргэхситтилэр.
