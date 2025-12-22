Арассыыйаҕа кэлэр сылга хомунаалынай өҥөлөр иһин төлөбүр тохсунньу 1 уонна алтынньы 1 күннэригэр үрдүөҕэ. Бу туһунан бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлэ Михаил Мишустин илии баттаабыт дьаһалыгар этиллэр диэн "Саха сирэ" суруйар.
Докумуоҥҥа суруллубутунан, 2026 сыл тохсунньу 1 күнүгэр тарыыптар дойду бары эрэгийиэннэригэр тэҥник — 1,7%-нан үрдүөхтэрэ.
Оттон алтынньы 1 күнүттэн хомунаалынай өҥөлөр төлөбүрдэрэ өссө бүк эбиллиэхтэрэ. Тарыып саамай улаханнык үрдүүрэ Ставрополь кыраайыгар (+22%), Дагестаҥҥа (+19,7%), Тамбов уобалаһыгар (+17,5%), Тюмень уобалаһыгар (+17,2%), Хотугу Осетияҕа (+16,3%) уонна Комига (+15,3%) былааннанар. Оттон саамай кыра үрдээһин Хакасияҕа уонна Чукоткаҕа (+8%), Бурятияҕа уонна Кировскай уобаласка (+8,9%), Томскай уонна Сахалинскай уобаластарга (+9%), Ленинградскай уобаласка, Чечняҕа уонна Приморскай кыраайга (+9,2%), Псковскай, Самарскай, Волгоградскай уобаластарга уонна Марий Эл Өрөспүүбүлүкэтигэр (+9,4%) күүтүллэр. Саха сиригэр тарыып +15% -нан үрдээһинэ былааннанар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саха сирэ".