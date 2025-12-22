Бүгүн ахсынньы 20 күнэ, субуота. Тымныыбыт өссө сэтэрээбит, саҥа кыраадыһым -48-һы көрдөрөр, эргэм -55 диир, төлөппүөн -45. Хойуу туман тулалаабыт, соҕуруулуу-илинтэн тыалламмыт, ыраас халлаан чэмэлийбит, сулус бөҕөтө бачыраабыт. Күнүс -40, хаар, былыт суох. Маннык халлаан кэлэр нэдиэлэ бүтүөр диэри туруоҕа, онтон былыттанан тымныыбыт арыый сэллиэҕэ, борогунуос оннук.
Бэҕэһээ улахан күүтүүлээх “Сыл түмүктэрэ Путинныын” диэн быһа эфирбит буолан ааста. Сахабыт сириттэн хата икки киһибит Путиҥҥа ыйыы биэрэр чиэскэ тиксибиттэрэ – биһиэхэ болҕомто баарын туоһута. Талбан киинэ эйгэтигэр Тута туһунан киинэ устуутугар уонна көрдөрүүгэ таһаарарга көмө көрдөөтө, ону бэрэсидьиэн өйөөтө, чэ бэрт. Оттон ГТРК “Саха” кэрэспэдьиэнэ Анна Ярыгина энэргиэтикэбит, көнөтүк эттэххэ, уоппут, итиибит тарыыптара үрдүгүн, ол экэниэмикэбит сайдыытын атахтыырын, бүддьүөккэ охсуулааҕын ыйан туран, ону намтатар туһунан туруоруста. Ону Путин болҕомтоҕо ылла, анаан бэлиэтэннэ. Онон хамсааһын тахсыа диэн эрэниэҕиҥ! Аннаҕа улахан махтал буоллун.
Ити быһа эфир барар кэмигэр Путин дьаһалтатын салайааччытын бастакы солбуйааччыта Сергей Александрович Фурсенко СӨ бырабыыталыстыбатын дьиэтигэр мунньах ыыппытыгар сырыттым. Кинини сирэй көрсөн кылгастык да буоллар кэпсэттим, бииргэ хаартыскаҕа түстүбүт. Олус киэҥ ычалаах, холку, эйэҕэс майгылааҕын бэлиэтии көрдүм. Сүрүн үлэтин таһынан илиилэрин, атахтарын сүтэрэн, систэрин эчэтэн хаампат буолбут дьоҥҥо аныгы ньыманан быратыаһы оҥорууга, идэҕэ үөрэтиигэ, онон олоххо тардыһыыларын күүһүрдүүгэ көмөнү оҥорор сыалтан аһыныгас санаалаахтары түмэр сыаллаах соруктаах эбит. Ол иһигэр баай, кыахтаах дьону уонна тэрилтэлэри эмиэ. Арассыыйа үрдүнэн биир кэлим ситим тэриллиэҕэ. Сахабыт сиригэр ити хамсааһыны, чуолаан баай тэрилтэлэри сыһыарыыга, быһа сэрэйдэххэ, бырабыыталыстыбабыт бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччытыгар Дьулустаан Борисовка, бэйэтин эрэнэр киһитигэр, сүктэрдэ диэтэхпинэ, сыыспатым буолуо.
Бүгүн Аан Дойдуну, СВО-ну таарыйбаппын. Иннибит сырдаатын, олохпут тубустун!
ТҮМЭР ТИҤСИЙ. 20.12.2025.