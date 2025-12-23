Абый улууһун дьаһалтатын дьиэтигэр саха литературатын биир чаҕылхай суруйааччыта, сурналыыс Николай Слепцов – Абыйчанин 100 сылыгар анаан «Хотугу кэпсээннэр» кинигэ сүрэхтэниитин буолан ааста.
Кириэс-Майыар нэһилиэгэр төрөөбүт Николай Васильевич төрүт Абый улууһун олохтооҕо эрэ буолбакка, хотугу дойдутун бүтүн Саха сиригэр биир бастакынан биллэрбит, билиһиннэрбит киһи буолар.
Абый Эрилик Эристиинэ, Николай Островскайа уһун эрэйдээх олоҕу олорбута. Ол гынан баран, ытыы-соҥуу сылдьыбакка, ыарыһахпын диэн үҥсэргээбэккэ, олох үөһүгэр дьону кытта тэҥҥэ алтыспыта, аҕыс кинигэни суруйбута, былыргы номохтору, үһүйээннэри абыйдарыгар сурукка-бичиккэ тиһэн хаалларбыта, Саха АССР культуратын үтүөлээх үлэһитэ ааты ылбыта, Абый улууһун бочуоттаах гражданина буолбута, ССРС бэчээтин туйгуна, Суруналыыстар уонна Суруйааччылар союзтарын чилиэнинэн ылыллыбыта. Онуоха күүһэ баарынан, айар дьоҕура кырыыланан, сытыыланан туран айбыта-туппута, бар дьонугар күүстээх, модун санаалаах киһинэн биллибитэ.
Киэн туттар киһибит, киэҥ сиринэн биллибит суруйааччыбыт, улууспут номохторун харайан илдьэ сылдьааччы, ону бар дьонугар тиэрдээччи Николай Абыйчанин төрөөбүтэ 100 сылыгар анаан киин библиотека көҕүлээһининэн араас тэрээһиннэр ыытылыннылар. Онтон биирдэстэринэн «Хотугу кэпсээннэр» кинигэ күн сирин көрдө. Хомуурунньук Абыйчанин араас кэмҥэ суруйбут 50-тан тахса кэпсээннэрэ, сэһэннэрэ, үһүйээннэрэ, номохторо, очеркалара 800 страницаҕа оҕуруолуу тиһиллэн, өҥнөөх халыҥ тастаах бэчээттэнэн таҕыста. Улуус бары библиотекаларыгар тарҕанна. Кинигэ бэчээттэнэн киэҥ араҥаҕа тарҕанан тахсарыгар киин библиотека үлэһитэ Мария Слепцова сыратын биэрэн туран үлэлэстэ. Библиотека архыыбыттан докумуоннары, рукопистары хомуйан, сыымайдаан, кинигэ буолан тахсыбыт айымньыларын саҥаттан бэчээттээн, версткалаан оҥордо. Хомойуох иһин үп-харчы кырыымчыгынан кинигэ 25 эрэ тираhынан “Дани-Алмас” хампаанньаҕа бэчээттэннэ.
Тэрээһиҥҥэ улуус ытык кырдьаҕаһа, Саха сирин үтүөлээх учуутала Владимир Неустроев Абыйчанин туһунан ахтан-санаан ааста. Кырдьык да, улуу киһи олорон ааспытын бэлиэтээтэ. Кинигэ сүрэхтэниитигэр олохтоох «Кыталык» телестудия үлэһиттэрэ Абыйчанин тыыннааҕар уһулан хаалларбыт видеосюжетын көрдөрдүлэр. Улахан экраҥҥа Николай Васильевич уруучукатын тутан үлэлиир остуолугар суруйа олороро, халампааһынан Индигир өрүһүн одуулуура, торуоскалаах Белай Гора бөһүөлэгин киин уулуссатын устун хаама сылдьара илэ көһүннэ. Мустубут дьон дууһатын долгутта. Биэчэри Ураһалаах орто оскуолатын «Сандаар» оҕо ансаамылларын кыргыттара, уолаттар, «Кыраһа» норуот ансаамбыла киэргэттилэр. Киин библиотека үлэһиттэрэ Абыйчанин суруйан хаалларбыт хоһооннорун аахтылар.
Саҥа кинигэ, «Хотугу кэпсээннэр», биир дойдулаахпыт үтүө аатын үйэтитэн, кэлэр кэнчээри ыччакка хаалларар өйдөбүнньүк буолан сандаарда.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Хотугу кыым”, Александра ЗАРОВНЯЕВА.