Ахсынньы 22 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас 2-с Тыыллыма нэһилиэгэр улуус баһылыгын сыллааҕы үлэтин отчуота ыытылынна.
Отчуоту 14 киһи иһиттэ. Мунньахха улуус баһылыга Дмитрий Тихоновы кытта Ил Түмэн дьокутаата Тихон Скрябин, тэрилтэлэр салайааччылара кытыннылар.
Олохтоохтор нэһилиэккэ оҕо ахсаана аҕыйаҕыттан долгуйалларын биллэрдилэр. «Хаарбах дьиэттэн дьону көһөрүү» бырагырааматынан тутуллубут таас дьиэ итэҕэстэрин туоратыыны, суотабай сибээс холбонуутун, бөһүөлэккэ олорон эрэн үлэлиир биэлсэр, киин ситим ититиитин хааччыйар оһоҕу саҥардыыны туруорустулар.
Улуус баһылыга Дмитрий Тихонов, Ил Түмэн дьокутаата Тихон Скрябин нэһилиэккэ тыа хаһаайыстыбатын сайыннарар оҥорон таһаарыы үлэтин көҕүлээн эдэр ыччаты олохсутуу тоҕоостооҕун бэлиэтээтилэр. Урбаанньыт Михаил Масаха Кулуһуннаах бааһынатын 5 сылга арендалаабытын, эбиэс ыһар былааннааҕын биллэрдэ.
Бэлиэтээн эттэххэ, Хаатылыма бөһүөлэгэ биэрэпиһинэн 102 нэһилиэнньэлээх. Оскуолаҕа 1 оҕо үөрэнэр, уһуйааҥҥа 2 оҕо иитиллэр. «Хаарбах дьиэттэн дьону көһөрүү» бырагырааматынан толору хааччыллыылаах таас дьиэ 2024 сыллаахха тутуллан үлэҕэ киирбит. Биэс ыал ынах сүөһүнү иитиинэн дьарыктанарыттан үһэ бааһынай хаһаайыстыбалаах. Александра, Михаил Игнатьевтар саха ынаҕын иитэллэр. Бөһүөлэк киин ититии ситимигэр холбонуулаах.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Изабелла Романова