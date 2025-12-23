Чурапчы улууһун Болугур нэһилиэгэр бэҕэһээ, ахсынньы 22 күнүгэр, “Хаарбах туруктаах дьиэттэн көһөрүү” бырагырааманан толору хааччыллыылаах таас дьиэ үлэҕэ киирдэ.
Дьиэ аалай кыһыл лиэнтэтин быһыы быһа холбонуу нөҥүө буолла. СӨ Ил Дархан Айсен Николаев эҕэрдэлээбитин кэннэ лиэнтэни улуус баһылыга Степан Саргыдаев, нэһилиэк баһылыга Руслан Васильев уонна тутааччы Петр Архипов быстылар.
Тутууну Петр Архипов салайааччылаах “Томтор” ХЭТ ыытта. Олохтоохтор саҥа дьиэҕэ киирэн үөрүүлэрэ үгүс, тутуу хаачыстыбалааҕын бэлиэтээтилэр, Саҥа дьыл иннинэ күндү бэлэх буолбутун эттилэр. РФ Бэрэсидьиэнигэр Владимир Путиҥҥа, СӨ Ил Дарханыгар Айсен Николаевка, Бырабыыталыстыбаҕа, улуус баһылыгар Степан Саргыдаевка уонна бэйэлэрин баһылыктарыгар Руслан Васильевка улахан махталлаахтар.
Антонина уонна Петр Неустроевтар:Биһиги 5 оҕолоохпут, бары туспа ыал дьон. Бэйэм 30-ча сыл медицинэ эйгэтигэр үлэлээбитим, билигин кэргэмминээн Петр Петровичтыын пенсияҕа олоробут. Бу таас, киэҥ-куоҥ, толору ха аччыллыылаах дьиэҕэ киирбиппититтэн олус үөрэн турабыт. Биһиэхэ саастаах дьоҥҥо усулуобуйалаах дьиэ саамай табыгастаах буоллаҕа. Онон салайааччыларбытыгар, тутааччыларга барҕа махталбытын тиэрдэбит.
Санатан эттэххэ, улууска күн бүгүн бу бырагырааманан 47 дьиэ, 948 квартира тутуллан, 2430 олохтоох саҥа дьиэлэннилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "саҥа олох", Елена Макаринская