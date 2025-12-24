Саргылаах Саҥа дьылы көрсө Амма улууһун Бөтүҥ нэһилиэгин «Мичээр» уһуйаана киэргэтиигэ бөлөхтөр икки ардыларыгар күрэх биллэрэн уһуйаан остуоруйа дойдутун санатта.
“Уһуйааммытыгар саамай алыптаах бырааһынньыкпытын, саҥа сылы көрсөр Саҥа дьыл бырааһынньыгар бэлэмнэнэн бөлөхтөрбүт икки ардыларыгар киэргэтиигэ күрэх биллэрбиппит. Манна бары олус көхтөөхтүк кытыннылар. Иитээччилэр төрөппүттэрин кытта тэҥҥэ үлэлээн элбэх сонун оҥоһуктарынан, араас толкуйдарынан, бары матырыйааллары туттан киэргэтэн, уһуйааммыт бэйэтэ остуоруйа дойдутун курдук буолла. Онон билигин оҕолор күннэтэ остуоруйа дойдутугар кэлэллэр.
Оҕолор эрэ буолбакка, уһуйааҥҥа кэлэр улахан дьон да эмиэ остуоруйа дьоруойдарын, муустаах акыйаан олохтоохторун ааҕа көрөн, Саҥа дьыл аптаах, дьиктилээх тыынын иҥэрэн үөрэ-көтө, сүргэлэрэ көтөҕүллэр. Бары кыттыбыт дьоммутугар, Саҥа дьыллааҕы үөрүүнү, тыыны бэлэхтээбит дьоммутугар махтал! Манна өссө Тымныы оҕонньор почтатын дьааһыга туран, оҕолор киниэхэ сурук суруйан угаллар. Бука барыгытыгар саргылаах Саҥа дьылынан эҕэрдэ буоллун, баҕа санааларгыт туола турдуннар”, — диэн уһуйаан салайааччытын солбуйааччы Татьяна Сутакова сырдатар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Амма олоҕо” хаһыат