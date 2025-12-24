Бу күннэргэ Е.А. Борисов аатынан киин бибилэтиэкэҕэ Чурапчы улууһугар үп салаата тэриллибитэ 95 сылыгар аналлаах үөрүүлээх тэрээһин буолла. Тэрээһин сүрүн чааһыгар “Үп салаатын кэрдиис кэмнэрэ” диэн кинигэ сүрэхтэннэ.
Үөрүүлээх чааска улуус баһылыга Степан Саргыдаев, дьокутааттар Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлэ Яков Оконешников үлэһиттэри, бэтэрээннэри эҕэрдэлээтилэр. СӨ Ил Дархан махталын Лариса Ноеваҕа, СӨ Бырабыыталыстыбатын махталын Надежда Лукинаҕа, “Үп үлэтин туйгуна” ааты Лидия Саввинаҕа, “Оройуонун иннигэр үтүөлэрин иһин” 3-с степеннээх бэлиэни Михаил Мохначевскайга, Татьяна Агжигитоваҕа, “Үтүө суобастаах үлэтин иһин” бэлиэни Василий Саввиҥҥа, улуус бочуотунай грамотатын Надежда Дьячковскаяҕа, улуус баһылыгын махталын Матрена Аржаковаҕа, Александр Макаровка уонна улуус дьокутааттарын Сэбиэтин бочуотунай грамотатын Мария Корякинаҕа туттардылар.
СӨ Үп министиэристибэтин бүддьүөттэр икки ардыларынааҕы сыһыаннаһыылар департаменын кылаабынай исписэлииһэ Татьяна Ефремова кэлэн эҕэрдэлээтэ, салайааччыга Таисия Брызгаеваҕа махтал суругу туттарда.
Кинигэ сүрэхтэниитин Вера Платонова ыытта. Кинигэ Таисия Брызгаева салайааччылаах улуустааҕы үп салаатын үбүлээһининэн, “Көмүөл” кинигэ кыһатыгар бэчээттэнэн тахсыбыт. Саха сирин киин судаарыстыбаннай уонна улуус архыыптарын докумуоннарыгар, тэрилтэ бэтэрээннэрин, билигин үлэлии сылдьар үлэһиттэр ахтыыларыгар олоҕуран оҥоһуллубут.
Маны сэргэ үлэһиттэр кэлбит ыалдьыттарга анаан бэйэлэрин быыстапкаларын туруорбуттарын кэрэхсии көрдүлэр. Үп эйгэтин үлэһиттэрэ суот-учуот эрэ үлэтинэн муҥурдаммакка, кэрэ эйгэтигэр, култуураҕа уонна спортка да чугастар, араас күрэхтэһиилэргэ, фестивалларга, куонкурустарга кытталлар. Онно үгүс ситиһиилээхтэрин бэлиэтиир тоҕоостоох.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Елена Макаринская