Ахсынньы 21 күнүгэр Саха сирин Тымныытын хаһаайына Чысхаан Москваҕа «Бастакы» ханаалга Саҥа дьыллааҕы “Поле чудес” биэриигэ уһулунна.
Чысхаан аатын-суолун (бренд) аан дойдуга тиийэ сураҕырда сылдьар айар куттаах Семен Сивцев-Өймөкөөн Сэмэнэ тэрээһин туһунан кылгастык маннык билиһиннэрдэ:
— Туох ис хоһоонноох бырааһынньыктааҕы биэрии буолбутун туһунан сиһилии кэпсээбэппин. Бэрт кэрэхсэбиллээх биэриини ахсынньы 26 күнүгэр дьон сэҥээрэн көрөр “Поле чудес” биэриитигэр көрөөрүҥ. Биллэн турар, Саҥа дьыллааҕы тэрээһин буолан, киһи кэрэхсиирэ үгүс. Миигин кытта нэһилиэкпититтэн саха төрүт култууратын киэҥник тарҕатар, айар үлэтинэн биллэр Филипп уонна Ульяна Захаровтар, Ньургун уонна Аксинья Гермогеновтар тэрийбит “Өйүмү” этно-фольклорнай кэлэктииптэрэ барсан уһулунна. Балаһыанньа быһыытынан Саҥа дьыллааҕы остуоруйа дьоруойдарын арыаллыыр айар кэлэктииптэр кыттыахтаахтар эбит. Улуус култуураҕа уонна туризмҥа сайдыытын управлениета устан ыыппыт хас да айар кэлэктииптэн тэрийээччилэр “өйүмүлэри” талан ылбыттар этэ. Хас биирдиибит бэйэбит эппиэттээх сорукпутун толордубут. Биһигини тэрийэн ыыппыт, айаммыт бырайыаһын уйуммут улуус салалтатыгар истиҥ махталбытын тиэрдэбит.
Саҥа дьыл саҕана Чысхаан сыл аайы Москва тэлэбиидэнньэтигэр уһулларга ыҥырыыны тутар буолбута хайҕаллаах. Былырыын «Жить здорово!» диэн Елена Малышева биэриитигэр уһуллан турар. Дьэ онон, доҕоттор, ахсынньы 26 күнүгэр «Бастакы» ханаалга РФ народнай артыыһа Леонид Якубович ыытар “Поле чудес” биэриитин хайаан да көрдөхпүтүнэ сатанар. Саха сирин ааттатар Тымныы хаһаайына Чысхаан уонна Тымныы полюһунан аатырар Өймөкөөн нэһилиэгин “Өйүмү” этно-фольлорнай бөлөҕө дойду үрдүнэн көстөр сулустаах чаастарын көтүтүмэҥ!