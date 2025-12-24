Бу күннэргэ Нам улууһун П.П. Ядрихинскай-Бэдьээлэ аатынан Олоҥхо дьиэтин специалистара сахалыы таҥнан-симэнэн, директор Вера Колпашникова, Ленскэй нэһилиэк дьаһалтатын кытта М.К. Аммосов төрөөбүт күнүгэр, ытыктыыр, киэн туттар, государственнай, политическай уонна общественнай деятель Чаҕылхай Махсыым пааматынньыгар сүгүрүйэн аастылар.
Күн иккис аҥаарыгар Олоҥхо дьиэтэ «Хомус ымыыта» куонкурус түмүгүн таһаарда. Тэрээһин Максим Аммосов туһунан документальнай киинэ көрүүтүттэн саҕаланна.
Аграфена Винокурова викторина оонньотто. Манна саамай сөптөөх эппиэттэри Модут оҕолоро биэрдилэр.
«Хомус ымыыта» улуустааҕы куонкурус кыайыылаахтарыгар наҕараадалары куонкурус тэрийээччитэ Туяра Ушканова туттарда. Элбэх миэстэни Түөлбэ оҕо киинин иитиллээччилэрэ ситистилэр, салайааччы — Т.С. Уваровская. Тамара Степановна элбэх оҕону хомуска уһуйан «Бастыҥ уһуйааччы» аатын ылла.
Көхтөөх кыттыыны 1 Хомустаахтан, Модут, Намнааҕы 1 нүөмэрдээх оскуолаттан Л.К. Маркова, оҕо искусствотын оскуолатыттан С.В. Колодезникова иитиллээччилэрэ ыллылар. Тэрээһини Руслан Павлов иилээн-саҕалаан ыытта.
Түмүккэ, Олоҥхо дьиэтин үлэһиттэрэ сыл аайы бу күн, ахсынньы 22 күнүгэр, кылаас чаастары, тэрээһиннэри ыытыахха диэн сүбэлэстилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эҥсиэли" хаһыат.