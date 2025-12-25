Амма улууһун бэтэрээннэрин Сэбиэтэ сылы түмүктүүр президиумҥа муһуннулар. Улуус баһылыгын бастакы солбуйааччы Василий Бураев Улуу Кыайыы 80 сылынан үбүлүөйдээх бэлиэлэри нэһилиэктэр, тэрилтэлэр бэтэрээннэрин Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэллэригэр үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттарда.
Василий Иванович ааһан эрэ сыллааҕы үлэни сиһилии билиһиннэрэн, 2026 сылга былааннары чопчулаата, үлэҕэ-хамнаска соруктары туруорда.
Улуус бэтэрээннэрин Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Мария Захарова Ийэ дойдуну, Аҕа дойдуну көмүскээччилэр, Улуу Кыайыы 80 сылларыгар ыытыллыбыт тэрээһиннэр тустарынан кэпсээтэ. Оттон бэтэрээннэр комплекснай спартакиадаларын отчуотун Николай Гурьев оҥордо уонна саастаах дьоммут спортивнай тэрээһиннэргэ олус көхтөөхтөрүн, бэлэмнэнэн кэлэллэрин хайҕаата.
Президиум биир улахан боппуруоһунан тохсунньуга бэтэрээннэр улуустааҕы тэрээһиннэрин ыытыы бэбиэскэҕэ турда. “Үһүс көлүөнэ оскуолатын” салайааччы Наталья Дьячковская салалтатынан кэлбит дьон тэрээһин боппуруостарын чопчулаан хааллылар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Амма олоҕо” хаһыат.