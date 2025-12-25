Хаҥалас улууһун Тиит-Арыы орто оскуолатыгар И.В. Рожин аатынан түмэл иҺинэн Улуу Кыайыы 80 сылыгар аналлаах куонкурус буолан ааста.
Үөрэнээччилэр сэрии бэтэрээннэрин туһунан ирдиир-чинчийэр үлэлэрин билиһиннэрдилэр. Иван Петрович Ефремов оҕо сааһын, дьиэ кэргэнин, үлэтин-хамнаһын уонна Аҕа дойду сэриитигэр хайдах кыайыыны уһансыбытын иҥэн-тонон үөрэппиттэрин бары кылааһынан тахсан презентация көмөтүнэн көмүскээтилэр, үлэлэрин барытын куар кодтаабыттар.
БэҺис кылаас оҕолоро Софронов Петр Николаевич туһунан альбом оҥорбуттара хас сирэйин аайы куар кодтаах буолла уонна ахсыс кылаастар Ефремов Иван Петрович туһунан үлэлэригэр бэтэрээн хантан сэрии суолугар үктэммититтэн Японияҕа сэриилэспитигэр дылы барытын айти-карта оҥорбуттара кэрэхсэттэ.
Дьүүллүүр сүбэ көрүүтүн түмүгүнэн алын сүҺүөх кылаастарга үҺүс кылаас оҕолоро, орто сүһүөххэ бэҺистэр, улахаттарга уон биириистэр кыайыылаах үрдүк аатын сүктүлэр.
Бу үлэлэрэ төрөөбүт дойдуларыгар тапталлаах, бэриниилээх буолан иитиллэн тахсалларыгар көмө буолара саарбаҕа суох. Оҕолор маладьыастар! Учууталларга уонна Варвара Валериевнаҕа барҕа махтал!
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Хаҥалас", Альбина Рожина.