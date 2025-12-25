Ахсынньы 18 күнүгэр А.Е.Мординов аатынан Тааттатааҕы лицей актовай саалатыгар “Уран тыл” улуустааҕы литературнай түмсүү үбүлүөйдээх сылыгар ыраахтан–чугастан ыҥырыылаах ыалдьыттар тоҕуорустулар. Түмсүү салайааччыта Андросова Оксана Прокопьевна улуус иһинэн үлэлиир литературнай түмсүүлэртэн 25 ааптар үлэтин түмэн, аттыгар баар тыыннаах суруйааччылары сырдатар сыаллаах үгүс сыранан таһааран бэчээттээн, кыһаллан көннөрөн киэҥ араҥаҕа таһаарбыта хайҕаллаах.
Бу олус улахан үлэ түмүгэ. “Уран тыл” чилиэннэрин өрө тутан, “кыһыл дорожканан” хаамтаран, үрдүк сыанаттан айымньыларын аахтаран, ырыттаран, олус туһалаах түһүлгэ буолла. Салайааччы өйө-санаата, талаана көһүннэ.
Кинигэ биһирэмин биэчэрин иилээн-саҕалаан ыыттылар: Аргунова Лидия Петровна, Никифоров Айгылаан Егорович.
Дириҥ ис хоһоонноох, киэҥ далааһыннаах тэрээһин үрдүк таһымҥа ыытылынна. Олус элбэх ис сүрэхтэн тахсар итии-төлөннөөх эҕэрдэ тыллар этилиннилэр, аныгы үйэ технологиятын туһанан ыраахтан олорон эҕэрдэлэрин ыыттылар. Ол курдук, Александр Федорович Постников-Сындыыс, Мария Афанасьевна Решетникова-Арылы Дуйдаах СӨ суруйааччыларын союһун чилиэнэ, “Уран тыл” литературнай түмсүү чилиэннэрэ: Утум Захаров, Гаврил Андросов, Федор Павлов, “Уран тыл” литературнай түмсүүнү 2010-2015 сс. салайбыт сэрии сылын оҕото Александра Афанасьевна Грязнухина-Хойутаана, “Араҥас сулус” салайааччыта Маргарита Ивановна Иванова куйаар ситимин нөҥүө эҕэрдэлэрин тиэртилэр.
Таатта улууһун нэһилиэктэриттэн: Уолбаттан «Дьэҥкир алып» литературнай түмсүү, салайааччы: Анна Боппосова, Дьохсоҕонтон “Куорсун” литературнай түмсүү, салайааччы Галина Другина, Игидэйтэн “Иэйии” литературнай түмсүү, салайааччы Александра Жулева. Баайаҕаттан «Көмүлүөк күлүмэ» литературнай түмсүү, салайааччы Александра Кустурова.
Биһиги Игидэйтэн «Иэйии» литературнай түмсүүттэн аҕыс буолан баран кыттыыны ылан, үөрэн-көтөн астынан кэллибит. Икки чилиэммит Лопатина Татьяна Сидоровна уонна түмсүүбүт салайааччыта Жулева Александра Семеновна айымньылара кинигэҕэ бэчээттэннэ.
Литературнай түмсүүлэр бэйэлэрин эҕэрдэлэрин, хоһооннорун аахтылар уонна кинигэҕэ айымньылара бэчээттэнэн тахсыбыт автордар айымньыларын тута ырытыы буолла. Сылдьыбыт дьон хоммут уостарын хоҥнорон, өрөөбүт уостарын өһүлэн, пианино доҕуһуолунан хоһооннорун ааҕан, улаханнык астыннылар, дуоһуйдулар.
Олус кыраһыабай, баай астаах остуол тардыллан, кэлбит ыалдьыттары күндүлээтилэр. Сахалыы саламаат, буруолуу сылдьар буотарах миинэ баара сөхтөрдө. Уп-улахан, мип-миинньигэс тордунан күндүлээн үөртүлэр. Оһуокайдаан да ылыы буолла.
Лицей коллективыгар, чуолаан директор, Альберт Семенович Посельскайга, уус-уран литература 125 сылынан маннык үчүгэй, истиҥ-иһирэх тэрээһини тэрийэн, элбэх киһиэхэ үөрүү кыымын бэлэхтээбиттэригэр Игидэй нэһилиэгин “Иэйии” түмсүү аатыттан барҕа махтал тылларын аныыбыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Таатта", Варвара Ефимова.