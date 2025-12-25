Дойдубут «Биир ньыгыл Арассыыйа» партиятын көҕүлээһининэн 2018 сылтан ситиһиилээхтик олоххо киирбит «Дьоруой паартата» үөрэхтээһин бырайыагын чэрчитинэн Мэҥэ Хаҥалас улууһун Ф.Г.Охлопков аатынан Майа орто оскуолатыгар ахсынньы 24 күнүгэр дьоһуннаах уонна долгутуулаах тэрээһин буолла.
Бу күн Ийэ дойдуларын көмүскээһиҥҥэ хорсун быһыыны көрдөрбүт оскуолабыт выпускниктара Николай Николаевич Скрябин уонна Егор Иннокентьевич Шишигин ааттарынан «Дьоруой паарталарын» арыйдыбыт.
Үөрэнээччилэр остуолларыгар Дьоруой хаартыската, кини олоҕун суолун, хорсун быһыытын туһунан иһитиннэрии түмүллэр. Маннык паарталар оҕолор үөрэххэ ситиһиилээх, Ийэ дойдуларын таптыыр уонна бэриниилээх буолуу тыыныгар иитэр суолталаахтар.
Көрсүһүүгэ, паарталары арыйыыга ытыктабыллаах ыалдьыттарбыт: Егор Иннокентьевич Шишигин ийэтэ Анастасия Ивановна; кылааһын салайааччыта Зинаида Трофимовна Харитонова уонна бииргэ үөрэммит доҕотторо; Николай Николаевич Скрябин кылааһын салайааччыта Татьяна Васильевна Сидорова уонна бииргэ үөрэммит доҕотторо; анал байыаннай дьайыы бэтэрээннэрин сэбиэтин чилиэннэрэ, анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтара, бойобуой дьайыылар бэтэрээннэрэ Михаил Дмитриевич Тимофеев уонна Аман Алексеевич Устинов; Майа сэлиэнньэтин баһылыгын бастакы солбуйааччы Дмитрий Александрович Игнатьев кыттыыны ыллылар.
Бу дьон бары биһиги дьоруойдарбытын ахтан-санаан, эдэр ыччакка дойдуга бэриниилээх буолуу уруогун биэрдилэр, билии уонна үлэ суолтатын тоһоҕолоон бэлиэтээтилэр.
Николай Николаевич Скрябин аатынан «Дьоруой паартатыгар» үөрэнээччилэртэн бастакынан олорорго бочуоттаах быраабы ыллылар: Дархан Никифоров, 11 «Б» кылаас үөрэнээччитэ , «БОЛОТ» байыаннай-патриотическай кулууп ситиһиилээх иитиллээччитэ. Хабаровскайга, Анапаҕа ыытыллыбыт Бүтүн Арассыыйатааҕы оскуола саастаах оҕолор быыһыыр этэрээттэрин күрэҕэр 2-с миэстэни ылбыта, 10 бастыҥ быыһыыр этэрээт истэригэр киирбитэ; Айсен Яковлев, 11 «Б» кылаас үөрэнээччитэ , «БОЛОТ» байыаннай-патриотическай кулууп ситиһиилээх иитиллээччитэ. 22-с Манчаары ыспартакыйаадатын мас тардыһыы көрүҥэр кыттыылааҕа, өрөспүүбүлүкэтээҕи мас тардыһыытыгар бастыыр иһин күрэххэ 1 миэстэлээх.
Бу паарта ОБЖ кэбиньиэтигэр ананар.
Егор Иннокентьевич Шишигин аатынан «Дьоруой паартатыгар» бастакынан олорор чиэскэ тигистилэр: Диана Филиппова, 9 «Б» кылаас үөрэнээччитэ, үөрэх туйгуна, ох саанан ытыыга өрөспүүбүлүкэтээҕи, улуустааҕы күрэс элбэх төгүллээх кыайыылааҕа уонна призера; Максим Петров, 9 «Б» кылаас үөрэнээччитэ, Мэҥэ Хаҥалас улууһун чэпчэки атлетикаҕа уонна төрүт ыстаныы көрүҥэр холбоһуктаах хамаандатын чилиэнэ; өрөспүүбүлүкэтээҕи, улуустааҕы күрэс хас да төгүллээх кыайыылааҕа, призера.
Бу паарта Егор Шишигин үөрэммит кылааһыгар, 206-с кэбиньиэккэ ананар.
Дьоруойдарбыт ааттара умнуллубаттар, кинилэр хорсун быһыылара эдэр ыччакка мэлдьи холобур буолуохтара. Бу паарталар оскуолабыт үөрэнээччилэрин Ийэ дойдуларын таптыырга, чиэстээхтик сулууспалыырга уонна төрөөбүт буордарын харыстыырга ыҥыра, үөрэтэ-иитэ туруохтара.