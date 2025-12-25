2023 сыллаахха өрөспүүбүлүкэбит Ил Дархана Айсен Сергеевич Николаев ыйааҕынан бырабыыталыстыба иһинэн тиэрмин анал хамыыһыйата тэриллибитэ. Салайааччынан бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта Сергей Васильевич Местников анаммыта. Бу ааспыт икки аҥаар сыл иһигэр СӨ Тиэрмин хамыыһыйата 600-тэн тахса араас омук тылын сахалыы тылбаастаата, уонунан тэрилтэ анал аатын, аата суруллар ыйынньыгын сахалыы таба суруйарга көмөлөстө.
"Тыл - Ох" биэрии сылы түмүктүүр төрдүс таһаарыытыгар СӨ Тиэрмин хамыыһыйатын чилиэнэ, "Сахатранснефтегаз" тэрилтэ гаас сүрүн ситимин бас инженерэ Павел Ксенофонтов-Ойуур Байбал туохтан кыһыйан тиэрмиҥҥэ ылсыбытын, биир санаалаах дьон дьулуурдарынан СӨ Тиэрмин хамыыһыйата хайдах тэриллибитин, билигин сүүһүнэн мөлүйүөн үбүлээһиннээх Тыл бырагырааматын туруорсуу уо.д.а. туһунан сэһэргиир.
Бэй.кэр.
Хаартыска: "Тыл - Ох" биэрии скриншота.