Ил Дархан А.С. Николаев дьаһалынан Саха сиригэр Оҥоһуу өй сүбэтэ тэрилиннэ. Ол туһунан Анал илдьитигэр Ил Дархан бэйэтэ эттэ.
“Саҥа хаачыстыбалаах таһымҥа тахсар туһугар, мин салалтабынан Оҥоһуу өй сүбэтэ үлэлиэҕэ. Бүгүн туһааннаах дьаһалга илии баттаатым”, – диэтэ кини.
СӨ Оҥоһуу өйгө сүбэтэ саҥа бородуукталары оҥоруохтаах, аныгы технологияны олоххо киллэриэхтээх, инфраструктураны тэрийиэхтээх уонна каадыры бэлэмниэхтээх.
“2026 сыл бастакы кыбаарталыгар оҥоһуу өй технологиятын уонна тутулуга суох тиһиги олоххо киллэрэр былаан оҥоһуллуоҕа. Ону биһиги бырамыысыланнаска, көлөҕө-тырааныспарга, судаарыстыбаны салайыыга уонна социальнай эйгэҕэ киллэриэхтээхпит. Саха сиригэр дойдуга биир саамай улахан сыыппара бырайыактарын инфраструктура (ол иһигэр дааннайы обработкалыыр, ыытар уонна каадыры бэлэмниир кииннэр) тэриллэр кыахтаах”, – диэн Айсен Николаев бэлиэтээтэ.
Хаартыска: ГТРК "Саха".