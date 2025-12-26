Томпо улууһугар 90-с сыллары санатар тэрээһин модельнай бибилэтиэкэҕэ ахсынньы 24 күнүгэр ыытылынна. Тэрээһин бастакы чааһынан ааһан эрэр 2025 сылы атаарыыга, иһэр 2026 сылы көрсүүгэ ананна. Ааһан эрэр Моҕой сылын бэлиэтэ, кини сылыгар төрөөбүттэри кытта хаартыскаҕа түстүлэр. Ити кэнниттэн Уот Кыһыл Ат, кэлэр сыл хас биирдии ыалдьыкка туох буоларын билгэлээтэ. Эргэ сылбытын атааран, саҥа сылы көрсүүбүт Елена Кугданова-Егорова- Дьэлиэнэ, Розалия Шарипова уонна Полина Попова ылбаҕай ырыаларынан солбулунна.
Салгыы 90-с сыллар оонньуулара – олорон эрэ үҥкүү, мыыланан хабах үрүү, «Угадай мелодию» буоллулар. Харыйа ретро оонньууларыгар күрэххэ биэс кыттааччы күөн көрүстүлэр. Манна кыайыылааҕынан Зоя Яковлева, иккис – Елена Винокурова, үһүс – Антонина Харайданова буоллулар.
Бүтэһик түһүмэҕинэн 90-с сыллар муодалара көрдөрүлүннэ. Манна ким джинсылаах, киэҥ бүрүүкэлээх, кылапачыгас былааччыйалаах, саһыл тириитэ саҕалаах, ридикюль суумкалаах кытта бааллар. Муода көрдөрүү «Ламбада» үҥкүүнэн түмүктэннэ.
Түбүктээх үлэ кэнниттэн кыратык аралдьыйан, ырыаны-көрү оройуттан туттубут. Бэркэ сынньанан, ыллаан, үҥкүүлээн бириэмэни билбэккэ атаардыбыт. Хас биирдии ыалдьыт аҕалбыт бириистэринэн, көхтөөх кыттааччылар илии тутуурдаах, өттүк харалаах дьиэлээтилэр. Тэрээһиҥҥэ кэлэн кыттыыны ылбыт бары ыалдьыттарбытыгар барҕа махтал, кэлэр сылга бары доруобай, дьоллоох буоллуҥ диэн алгыс тылбытын аныыбыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Томпоснкий вестник", Александра Ефимова, бибилэтиэкэр