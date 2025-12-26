Ахсынньы 23 күнүгэр Инбэлииттэр декадаларын чэрчитинэн Дьокуускайга саҥардыы сайдан эрэр остуол оонньууларыгар: корнхол, шаффлборд, джакколо күрэҕэ буолан ааста.
Ньурба улууһуттан «Джакколо» көрүҥҥэ Светлана Гаврильева — 1 миэстэни, «Корнхолга» Алексеев Альберт 2 миэстэни ыллылар. Уопсайа 10 дьахтар, 8 эр киһи кытынна.
Абсолютнай чемпионнарынан буоллулар Спиридонова Ульяна уонна Максимов Владимир, кубогынан, грамотанан, мэтээлинэн наҕараадаланнылар. Хас көрүҥ аайы үстүү миэстэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Огни Ньурбы", Акулина Романова