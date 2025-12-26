Бу күннэргэ Семен, Софрон Даниловтар ааттарынан Духуобунас киинигэр ааһан эрэ 2025 с. бастыҥ көрдөрүүлээх оҕолорбутун кытары улуус баһылыга Никита Андреев көрсөн, кинилэр үрдүк көрдөрүүлэрин бэлиэтээн махтанан туран, сэмэй бэлэхтэри туттартаата.

Быйыл биһиги оҕолорбут кыайыылара-хотуулара үгүс. Үөрэх, култуура, спорт эйгэтигэр көхтөөхтүк кыттан, улууспут аатын ааттатыахтарын ааттаттылар. Кэлэр 2026 с. оҕолорбут бэйэлэрин ситиһиилэринэн үөрдэ туруохтара диэн эрэнэбит.

Лучшие спортсмены Горного улуус 2025 г.

1. Дайаана Алексеева – (Шашки),чемпионка первенства мира и России по стоклеточным шашкам, чемпионка первенства мира по стоклеточным шашкам среди женщин до 27 лет, победитель и серебряный призёр этапа Кубка мира по стоклеточным шашкам среди женщин, бронзовый призёр первенства Республики Саха (Якутия)по русским шашкам, победитель командного первенства Республики Саха (Якутия) на Спартакиаде учащихся, тренер — Гуляев Николай Григорьевич.

2. Колодезникова Альбина – (Шашки),чемпионка первенства мира по русским шашкам, чемпионка в командном первенстве мира по русским шашкам, бронзовый призёр первенства Европы, чемпионка первенства России, чемпионка первенства Республики Саха (Якутия) по русским шашкам, серебряный призёр первенства Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам, тренер — Гуляев Николай Григорьевич.

3. Лаптев Вячеслав – (Вольная борьба), победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей до 16 лет, чемпион всероссийского соревнования среди юношей «Надежды БАМа», бронзовый призёр всероссийского соревнования среди юношей до 16 лет в честь олимпийского чемпиона П.П. Пинигина, тренер — Сивцев Петр Андреевич.

4. Бурцев Айаал – (Национальное многоборье, мас-рестлинг), чемпион XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары — 2025», чемпион первенства Республики Саха (Якутия), серебряный призёр республиканского турнира по мас-рестлингу «Сана ааттар», тренер — Соловьев Александр Павлович.

5. Архангельская Амелия – (Пулевая стрельба),победительница всероссийского соревнования, серебряный призёр всероссийского соревнования «Юношеская лига страны», серебряный призёр первенства Дальневосточного федерального округа, серебряный и бронзовый призёр Спартакиады учащихся Республики Саха (Якутия), чемпионка первенства Республики Саха (Якутия), тренер — Дьяконов Герасим Алексеевич.

6. Степанова Айыллаана – (Стрельба из лука),кандидат в мастера спорта Российской Федерации, серебряный и бронзовый призёр первенства Республики Саха (Якутия), двукратная победительница Спартакиады школьников Республики Саха (Якутия) «Спортивные Якутяне», тренер — Сидорова НюргустанаГаврильевна.

7. Ксенофонтов Эдуард – (Северное многоборье, якутские национальные прыжки),мастер спорта Республики Саха (Якутия),абсолютный чемпион первенства Республики Саха (Якутия) и Спартакиады учащихся Республики Саха (Якутия) «Спортивные Якутяне» по якутским национальным прыжкам, серебряный призёр абсолютного первенства «Игры Манчаары — 2025» по северному многоборью, абсолютный чемпион национального многоборья «Игры Предков», бронзовый призёр в командном чемпионате Республики Саха (Якутия) по якутским национальным прыжкам, чемпион первенства Республики Саха (Якутия) по быстрым нартам, тренер — Горохов Иван Иванович.

8. Вензель Артур – (Мас-рестлинг, национальное многоборье), чемпион России среди юношей, чемпион первенства Республики Саха (Якутия), тренер -Соловьев Александр Павлович.

9. Заровняев Денис– (Легкая атлетика),серебряный призер Спартакиады учащихся «Юные Якутяне», серебряный призерпервенства Республики Саха (Якутия), бронзовый призер Республиканского турнира, тренер — Петров Владимир Васильевич.

10. Винтоняк Тихон – (Футбол), бронзовый призёр второго этапа Всероссийского турнира «Мини-футбол в школу – 2025», серебряный призёр улусного соревнования «Кубок главы 2025», чемпион Горного улуса по футзалу, тренеры — Васильев Аркадий Петрович, Григорьев Алексей Семенович.

Сонун төрдө уонна хаартыска: Үлэ күүһэ