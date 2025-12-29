2025 сыллааҕы спортивнай күрэх сезона улуус баһылыгын В.В.Новиков анал кубогар тустуу күрэхтэһиитинэн үөрүүлээхтик түмүктэннэ. Күрэххэ улуус 6 нэһилиэгиттэн 58 оскуола оҕолоро уонна 28 улахан киһи кыттыыны ыллылар.
Тустуу күрэҕэ классическай уонна греко-римскэй тустууга СССР, РФ спордун маастара, биир дойдулаахпыт Иван Николаевич Никулин 65 үбүлүөйдээх бэлиэ сааһыгар ананна. Тэрээһин хаамыытын сүрүн судьуйа И.И.Горохов сырдатта:
— Бастакы күн ытыктыыр киһибит Иван Николаевич мустубут дьоҥҥо маастар кылаас көрдөрдө, тустуу көбүөрүгэр өр сыл устата муспут баай уопутуттан үллэһиннэ. Тэрээһин үөрүүлээх арыллыытыгар улууспут баһылыга В.В.Новиков, үөрэҕирии салалтатыттан А.С.Винокуров, Белай Гора оҕо спордун оскуолатыттан уонна доҕотторо Иван Николаевиһы итиитик-истиҥник эҕэрдэлээтилэр, өйдөбүнньүк бэлэхтэрин туттардылар. Манна даҕатан эттэххэ, Иван Николаевич үрдүк ситиһиилэрин, кыайыыларын кэрэһэлиир мэтээллэринэн, грамоталарынан дьон-сэргэ сэҥээриитин ылар көрдөрүүнү (презентация) улуустааҕы түмэл үлэһиттэрэ Вера Николаевна Слепцова салайааччылаах туруорбуттара. Бу ыччакка олус наадалаах буолуо дии саныыбыт.
Күрэх чааһыгар оҕолор олус бэлэмнээхтэрин сэргээтибит. Чуолаан, Чурапчы спортивнай оскуолатыгар 10 кылааска үөрэнэр Дмитрий Аммосовы бэлиэтиэм этэ. Элбэҕи эрэннэрэр, дойдутун чиэһин улахан көбүөргэ көмүскүөн сөптөөх, үчүгэй техническэй арсеналлаах оҕо тахсан эрэр. Уопсай таһымҥа оҕолор бэлэмнэрэ үчүгэй, тренердэр үлэлэрэ көстөр. Тустуу улууска ситиһиини аҕалар үчүгэй көрдөрүүлээх көрүҥмүт.
Тыҥааһыннаах киирсиилэр кэннилэриттэн кыра бөлөххө түмүк маннык буолла:
I м. – Рязанский Израиль (МаСОШ)
II м. – Слепцов Айсан (МаСОШ)
III – Бережнов Максим (МаСОШ)
27 киилэҕэ диэри уолаттарга:
I м.– Мкртчян Ловик (БНОШ)
II м. – Андреев Кирилл (МаСОШ)
III м. – Дохунаев Савва (БНОШ)
30 киилэҕэ диэри ыйааһыннаахтарга:
I м. – Нератов Саян (МуСОШ)
II м. – Бережнов Айыллаан (БНОШ)
III м. – Кандинский Артем (БНОШ)
32 киилэҕэ диэри ыйааһыннаахтарга:
I м. – Слепцов Эрсан (МаСОШ)
32-тэн тахса киилэлээхтэргэ:
I м. — Дохунаев Алемпий (АСОШ)
II м. – Лебедев Еремей (БНОШ)
III м. – Нектегаев Михаил (УоСОШ)
Орто бөлөххө 32 киилэҕэ диэри:
I м. – Стручков Дамир (УрСОШ)
II м. – Алексеев Слава (БГ)
III м. – Слепцов Эрсан (МаСОШ)
38 киилэҕэ диэри ыйааһыннаах бөҕөстөргө:
I м. – Степанов Айчилан (МаСОШ)
II м. – Шкулев Мирон (БГ)
III м. – Бурцев Эльдар (АСОШ)
41 киилэҕэ диэри:
I м. – Полушкин Влад (БГ)
II м. – Стручков Эрсан (МаСОШ)
III м. – Гуляев Сандал (УоСОШ)
45 киилэҕэ диэри:
I м. – Сергеев Костя (БГ)
II м. – Павлов Георгий (МаСОШ)
III м. – Соломов Давид (БГ)
45 киилэттэн үөһээ:
I м. – Никулин Гавриил (АСОШ)
II м. – Слепцов Айысхан (МаСОШ)
III м. – Слепцов Марат (МаСОШ)
Улахан бөлөххө 58 киилэҕэ диэри:
I м. – Аммосов Дмитрий (БГ)
II м. – Соломов Анатолий (МуСОШ)
III м. – Слепцов Айасхан (МаСОШ)
63 киилэҕэ диэри бөҕөстөргө түмүк маннык:
I м. – Атласов Сандал (БГ)
II м. – Зырянов Давид (МуСОШ)
III м. – Никулин Дьулус (АСОШ)
63 киилэттэн үөһээ ыйааһыннаахтарга:
I м. – Садовников Кирилл (УрСОШ)
II м. – Слепцов Богдан (МаСОШ)
III м. – Никулин Гавриил (АСОШ)
Маны таһынан хапсаҕайга кылаан кыайыылааҕын быһаарар киирсиилэргэ кыра уолаттарга Нератов Саян (МуСОШ), ортолорго Никулин Гавриил (АСОШ), улахаттарга Атласов Сандал (БГ) иннилэрин биэрбэтилэр.
Күрэх биир интэриэһинэй түһүмэҕинэн эр дьон хапсаҕайа буолла.
Манна 65 киилэҕэ:
I м. – Никулин Айаал (Майыар),
II м. – Охлопков Мирон (БГ),
III м. — Оконешников Михаил (БГ) буоллулар.
75 киилэлээхтэргэ:
I м . – Бережнов Алексей (Майыар)
II м. – Васильев Николай (Абый)
III м. – Корякин Алексей (Майыар)
Кылаан кыайыылааҕы быһаарар тыҥааһыннаах киирсиилэргэ 75 киилэҕэ диэри Бережнов Алексей (Майыар) бастаата, 75 киилэттэн үөһээ ыйааһыннаахтарга Свешников Алдан иннин биэрбэтэ.
Бу курдук икки күн үөрүүлээх үбүлүөйгэ анаммыт тустуу түһүлгэтэ түмүктэннэ. Бары сүүрбүт-көппүт, тэрийбит дьоммутугар, бары спонсордарга, төрөппүттэргэ, улууспут дьаһалтатыгар махталбытын тиэрдэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Хотугу кыым", Лариса Слепцова.