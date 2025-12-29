Бу кэмнэргэ куйаар ситиминэн олус кэрэ хаар оҥоһуктар тарҕанан, Саҥа дьыллааҕы үөрүүбүтүн үрдэттилэр.
Кини Горнай улууһун Маалтааны нэһилиэгин олохтооҕо, оҕо эрдэҕиттэн уһанар дьарыктаах мас ууһа, уруһуйдьут Руслан Тимофеев буолар.
Ол курдук, тапталлаах төрөөбүт нэһилиэгин киирии аартыгын, ыһыахтыыр сиргэ алгыстаах сэргэлэри уо.д.а араас оҥоһуктары оҥорор.
Оҕо сааһын дьарыга билигин да кинини арыаллыыр, айар дьоҕурун кынаттыыр. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан, үгэс курдук сылын ахсын дьиэтин таһыгар үүнэр дьыл бэлиэтин, Тымныы Моруос Оҕонньору, сиэнэ кыыһын Хаарчаананы оҥорон, Саҥа дьыл үөрүүтүн бэлэхтиир үгэстээх эбит.
Дьону үөрдэр-көтүтэр, үтүө-мааны санаалаах, дэгиттэр талааннаах биир дойдулаахпытыгар үрдүк ситиһиилэри, күн сирин бары күндүтүн баҕарабыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Нина Сутакова