Мииринэй куорат борокуратуурата элбэх оҕолоох инбэлиит дьахтар быраабын көмүскээтэ.
Быһаарыллыбытынан, үс оҕолоох ийэ, маҥнайгы группалаах инбэлиит Арассыыйа Социальнай пуондатытыгар хас да төгүл оҕолонууга уонна оҕону иитиигэ босуобуйа анатыыга сайабылыанньа киллэрбит.
Ол эрээри, бу кэмҥэ хамнаһа суох олорбуккун, дохуотун суох диэн киниэхэ босуобуйаны аныырга аккаастаммыттар. Маныаха биэдэмэстибэ элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн ыстаатыһа баарын, манна туттуллар быраабыланы учуоттаабатах.
Борокуруор искатыгар олоҕуран суут босуобуйаны анааһыҥҥа аккаастаныы сокуоннайа суоҕун бигэргэттэ, сайабылыанньа киирбит күнүттэн босуобуйа ананарыгар уураахтаата. Билиҥҥи туругунан ийэҕэ 668 тыһ. солкуобайтан элбэх үп төлөннө.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ борокуратуурата.