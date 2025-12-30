Ахсынньы 29 күнүгэр Ньурба улууһун баһылыга Алексей Иннокентьев муниципальнай тэриллиилэр баһылыктарыгар, дьокутааттарга, тэрилтэлэр салайааччыларыгар, улуус уопсастыбаннаһыгар уонна олохтоохторугар Туһулаан этиитин оҥордо.
Сылы түмүктүүр, инники сыл соруктарын чопчулуур бу улахан суолталаах тэрээһиҥҥэ РФ Геройа, аатырбыт буойун Андрей Григорьев уонна Анал байыаннай эпэрээссийэҕэ кытта сылдьар биир дойдулаахтарбыт, бойобуой дьайыылар бэтэрээннэрэ эмиэ кыттыыны ыллылар.
Алексей Михайлович 2025 сыл, төһө даҕаны анал байыаннай дьайыы уонна аан дойдуга буола турар уустук быһыынан-майгынан сибээстээн уустуктар-күчүмэҕэйдэр баалларын иһин, норуот хаһаайыстыбатын үгүс салааларыгар улуус үлэлээн иитиллээччилэрин дьулуурдаах уонна үтүө суобастаах үлэлэрин түмүгэр кэккэ үтүө түмүктэр ситиһиллибиттэрин бэлиэтээтэ. Норуот хаһаайыстыбатын салааларынан үлэ түмүктэрин ырытта, улуус иннигэр турар соруктарга тохтоото.
Бастыҥ үлэһиттэргэ уонна бэтэрээннэргэ наҕараадалар туттарылыннылар.
СӨ норуоттарын IX Спортивнай оонньууларыгар бэлэмнэнии үлэтин күүһүрдэр, спорт эйгэтигэр уонна бүттүүн улуус олоҕор улахан хамсааһыны таһаарар соруктаах, 2026-2027 сс. Ньурба улууһугар Спорт сылынан биллэрилиннэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Огни Ньурбы", Геннадий Антонов