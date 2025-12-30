Мэҥэ Хаҥалас улууһугар арыгы иһэн баран массыына уруулугар хаттаан олорбут суоппары суттаатылар.
Быһаарыллыбытынан, 58 саастаах сууттанааччы арыгы испит туруктаах административнай эпппиэтинэскэ тардылла сылдьыбыт. Маныаха кини бэйэтигэр сөптөөх түмүктэри ылымматах уонна бу сыл алтынньы ыйыгар эмиэ арыгылаан баран уруулга олорбут, итиннэ гынан суол айанын кыттыылаахтарыгар, туталыыр дьон доруобуйатыгар уонна олоҕор кутталы суоһаппыт.
Судаарыстыбаннай буруйдааччы этиитин өйөөн, эр киһи 180 чаас ирдэнэр үлэлэргэ ананна, икки сыл устата тырааныспары ыытар бырааба быһылынна. Судаарыстыба дохуотугар «SUZUKI ESKUDO» мааркалаах массыыната конфискацияланна.
