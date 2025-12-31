Үүнэр сыл – Уот кыһыл ат сыла. Энергияны, ситиһиини, иэйиини аҕалар гына чаҕылхай, динамичнай, өрө көтөҕүллэр дьүһүннэри талан таҥныҥ.
Сүрүн дьүһүннэринэн кыһыл, оранжевай, араҕас, коралловай, бордовай, кремовай буолаллар.
Фактурата, матырыйаала: күлүмүрдэс, солко, лүөн, бархат, ону таһынан пайетка, страза, көмүс акценнаах элеменнэр.
Ат приннээх браслеты, сумканы, саарпыгы уонна киэргэллэри иилиниэххэ сөп.
Хараҥа өҥнөрү – хараны уонна хараҥа халлаан күөҕү таҥныбат ордук. Бу дьүһүннэр сырдык энергияны бүөлээн, потенциалгыт аһылларыгар мэһэйдиэн сөп. Онон Саҥа дьыл күн таҥаскыт, уобараскыт күлүмүрдүүр, сырдыгынан эрэ сыдьаайар, кэрэхсэтэр буолуохтаах.
Саҥа дьылга бэлэх уунуу үтүө үгэс буолар. Чугас дьоҥҥутугар, доҕотторгутугар, кэллиэгэлэргитигэр үүнэр сылга маннык бэлэхтэри оҥоруоххутун сөп.
Оҕолорго: сымнаҕас ат оонньуур, минньигэс нобуор, сыл бэлиэтин фигурката;
Дьахталларга: кыһыл эбэтэр кыһыл көмүс таастаах киэргэл,браслет, биһилэх, оранжевай уонна кыһыл көмүс өҥнөөх аксессуар;
Ийэлэргэ, эбэлэргэ: энергияны, кыһамньыны бэлиэтиир кыһыл өҥнөөх сылаас түү былаат эбэтэр халаат;
Дьиэҕэ-уокка: статуэтка, хартыына, сыл бэлиэлээх харыйа оонньуурун эбэтэр чүмэчини;
Кэллиэгэлэргэ: истиэнэҕэ ыйанар халандаар, сувенир, сыттаах чүмэчи.
Саамай сүрүнэ бэлэх ис сүрэхтэн, болҕомтону ууран бэриллибит буоллаҕына, үөрүүнү, дьол түгэнин бэлэхтиирэ саарбахтаммат.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох" Елена Макаринская