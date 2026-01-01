“Тааттаавтодор” тэрилтэ ааһан иһэр 2025 сылы үлэҕэ-хамнаска ситиһиилээхтик түмүктүүр. Ол курдук сыл тухары 760 мөлүйүөн сууммалаах үлэни-хамнаһы “Колыма” федеральнай суолун 175 км уһуннаах, Уолба — Уус Таатта, Ытык Күөл – Харбалаах — Чычымах 105 км уһуннаах суолларын көрүүгэ-истиигэ үлэлээн кэллибит.
Ол иһигэр быйыл 2025 сыллаахха биһиги улууспутугар өрөспүүбүлүкэ таһымыгар ыытыллыбыт “Манчаары оонньууларын” көрсө бэрт кылгас кэм иһигэр, ол эбэтэр от ыйын 7 күнүгэр диэри кэмҥэ былааннаммыт үлэлэри толорон ыытыллар оонньуулар үрдүк таһымнаахтык баралларыгар сэмэй кылааппытын киллэрдибит. Ытык Күөлгэ “Саханефтегазсбыт” тэрилтэ заправочнай станциятыгар барыта 6691 м2, итиэннэ АЗС-тан саҕалаан 2.4 км усталаах Харбалаахтыыр суолу, Мординов уулуссатыгар 586 метр усталаах, А.Е.Кулаковскай уулуссаҕа муоста икки өттүгэр 200 м усталаах асфальт суоллар оҥоһуллан үлэҕэ киирдилэр.
А.Е.Кулаковскай уулуссатыгар 41,2 метр усталаах муоста, ипподромҥа 1600 метр усталаах ат сүүрэр суола, “Колыма” федеральнай суолугар эрдэттэн бэлиэтэнэн барыта 18 км усталаах суол анал техникалары туттан стабилизация миэтэтинэн оҥоһулуннулар. Балар түмүктэригэр 2024 сыл үнтү кэһиллибит суолбут көнөн оонньууга элбэх ыалдьыттар кыра массыыналарынан иҥнигэһэ суох кэлэн ыалдьыттаан барыылара биһигини үөрдэр.
Бу оонньуулары көрсө ипподром тутуутугар сметаны таһынан 3500м3 кумаҕы, Ытык Күөлгэ 2 хаарбах дьиэни ыраастааһыны, нэһилиэк баһылыга В.А.Охотин туруорсуутунан Боробул бөһүөлэгэр СР транспорын министерствотын кытта кэпсэтэн, Уус Таатталыыр суолга турбут САРМ муостаны аҕалан туруорууну, муостаҕа киирии суолларын оҥорууну тэрилтэ бэйэтин суотугар оҥордо.
2022 сыллаахтан биһиги тэрилтэбит генеральнай директора И.И.Бочонин мас тардыһыытын федерациятын салайан, тэрилтэ мас тардыһыытын сайдыытыгар төһө кыалларынан көмөлөһөн, үлэлээн-хамсаан кэллэ. Быйыл «Манчаары оонньууларыгар” федерациябыт ситиһиитэ улууспут дьонун барытын үөрдэр. Оонньууларга миэстэлэспит Тааттабыт спортсменнарыгар федерация аатыттан, тэрилтэ 3 матассыыкылы, 330 тыһыынча харчынан бириистэри үөрдэ-көтүтэ туттардыбыт.
Ааһан иһэр 2025 сыллаахха биһиги тэрилтэбитигэр уһуннук, таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы сылдьар коллегаларбыт биригэдьиир В.П.Бабанов РФ суолун бочуоттаах үлэһитэ үрдүк ааты, суоппардар Ю.И.Толстоухов, Ф.Н.Филатов РФ транспорын Министрин махтал суруктарынан наҕараадаламмыттарынан биһиги киэн туттабыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Таатта",Т.НИКИФОРОВА, профком бэрэссэдээтэлэ.