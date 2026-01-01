Күүтүүлээх Саҥа дьылбыт дьоро күнэ ахсынньы 29 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас Майа нэһилиэгэр анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын дьиэ кэргэннэрин оҕолоругар тиийэн кэллэ.
Бу күн Д.Ф.Ходулов аатынан култуура киинин саалатыгар араас маскарааттары кытта киэргэммит элбэх оҕолор муһуннулар.
Кинилэри Майа баһылыгын солбуйааччы Дмитрий Игнатьев уонна дьиэ кэргэн исписэлииһэ Владлена Павлова эҕэрдэлээтилэр.
Биһиэхэ сахаларга Үрүҥ Аыы Тойон сыла кэлэр. Онтон остуоруйа алыптаах дойдутугар илиҥҥи халандаарынан Кыһыл Ат сыла.
Уот Дьөһөгөй саҥа 2026 сылы көрсөргө бэлэмнэнэ сылдьан боккуобатын түһэрэн кэбиспит. Онон Саҥа дьыл кэлбэт кутталламмыт. Остуоруйабыт дьоруойдара боккуобаны ким көрбүтүн сурастылар. Бу туһунан остуоруйаны култуура киинин үлэһиттэрэ, “Көөчөөн көрө” мини тыйаатыр артыыстара көрдөрдүлэр. Боккуоба көстөн, Саҥа дьыл кэлэн, Чысхаан Оҕонньор сиэнэ Хаарчааналыын уонна Дьөһөгөй оҕотунуун оскуолалар үөрэнээччилэригэр, уһуйааннар иитиллээччилэригэр, дьиэҕэ олорор кырачааннарга кэһиилэрин түҥэттилэр. Быыһыгар оҕолору сыанаҕа таһааран бириистээх оонньуулары оонньоттулар.
Анал байыаннай дьайыы дьиэ кэргэннэрин ааттарыттан Күннэй Хасанова дойду көмүскэлигэр сылдьар байыастарга элбэх хайысхалаах көмөнү оҥорон кэлбиттэригэр Майатааҕы “Түмэн” уопсастыбаннай холбоһук салайааччыта Мария Лукинаҕа махтанна. Кини: “Саҥа Дьыл саамай күүтүүлээх уонна долгутуулаах, сааспытыттан тутулуга суох бары күүтэр бырааһынньыкпыт буолар. Бу кэмҥэ баҕа санаабыт туоларыгар бары эрэллээхпит. Эһиги илиигит сылааһынан тигиллибит таҥастар, хаххалыыр сиэккэлэр, астаныллыбыт амтаннаах астар биһиги уолаттарбытыгар, кэргэннэрбитигэр ас-таҥас эрэ курдук буолбакка, көмүскэл, харысхал буолаллар. Ыраах сылдьар дьоммутугар дойдуларыгар, дьиэ кэргэннэригэр ахтылҕаннарын таһаараллар. Кэлэр сыл биһиэхэ барыбытыгар или-эйэни аҕаллын. Анал байыаннай дьайыыга сылдьар дьоммут уонна бэйэбит ааппытыттан сэмэй бэлэхпитин туттарарбытын көҥүллээҥ” диэн туран, анал байыаннай дьайыы дьиэ кэргэннэрэ “түмэннэр” үлэлэригэр туһаналларыгар ноутбук уонна принтер бэлэхтэрин итиэннэ кинилэр дьиэ кэргэннэрин кытта ыкса үлэлэһэр Владлена Павловаҕа сэмэй бэлэхтэрин туттардылар.
Улуустааҕы суут приставтар ааттарыттан начаалынньыгы солбуйааччы Иван Бурцев, прокурор көмөлөһөөччүтэ Андрей Петров, В.П.Ларионов аатынан Майа орто оскуолатыттан 7-с “б” кылаас “Үтүө санаа эрэлэ” волонтер оҕолоро, тэрилтэлэр, урбаанньыттар, биирдиилээн олохтоохтор үтүө санааларынан оҥоһуллубут минньигэс бэлэхтэри оҕолор бары тутан үөрдүлэр-көттүлэр.
Оҕолору СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ Сардаана Осипова “Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан” ырыанан эҕэрдэлээтэ. Дьоро күн Саҥа дьыл дьоруойдарын кытта хоробуотунан түмүктэннэ.
Үрдүк Айыыларбыт араҥаччылаан, анал байыаннай дьайыыга сылдьар биир дойдулаахтарбыт этэҥҥэ эйэлээх олоххо эргиллэн кэлэллэригэр баҕарабыт.
Сонун төрдө уона хаартыска: "Эркээйи", Марелла Баишева.