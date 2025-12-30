Мэҥэ Хаҥалас улууһун Хара нэһилиэгэр Арассыыйа Дьоруойа Үөһээ Бүлүүттэн төрүттээх Алексей Петров – Медведь кэлэн барда. Кини бииргэ сулууспалаабыт уолаттарын, анал байыаннай дьайыыга дойду көмүскэлигэр сылдьан сырдык тыыннарын толук уурбут Валерий Васильевич Аринкин уонна Василий Павлович Жирков-Антонов дьиэ кэргэннэригэр сырытта.
Кини уоппускаҕа сылдьар анал байыаннай дьайыы кыттыылааҕа Махтал диэн позывнойдаах биир дойдулааҕын кытта кэлбит. Дьиэлээхтэр, ол иһигэр, Майа дьаһалтатын дьиэ кэргэни кытары үлэҕэ исписэлииһэ, Валерий Аринкин балта Владлена Павлова Алексейдаах Махталы бэйэлэрин уолларын курдук истиҥник, маанылаан көрүстүлэр. Манна байыаннай дьайыы буола турар сиригэр биир дойдулаахтарбытыгар гуманитарнай көмөнү тиэрдиигэ тохсус төгүлүн улуус бөлөҕүн салайан баран кэлбит Афанасий Максимов сырытта.
Ыалдьыттар сыл түмүктэнэн эрэринэн бииргэ сулууспалаабыт, ыкса доҕордоспут байыастар дьоннорун кытта атах тэпсэн олорон уолаттарын ахтан-санаан аастылар, истиҥ-иһирэх кэпсэтиигэ сырдык-ыраас инникини түстээтилэр.
Арассыыйа Дьоруойа Алексей Петров: “Уолаттары умнубаппыт, куруук сүрэхпитигэр бааллар. Кинилэр чугас дьоннорун кытта көрсөммүт уолаттары аттыбытыгар баалларын курдук саныыбыт. Ыарахан кэмнэргэ маннык бары бииргэ сылдьарбытыттан үөрэбин. Уолаттарбыт сырдык ааттарын үйэтитэргэ салгыы үлэлэһиэхпит”, – диэтэ.
Эйэлээх дуогабар олохтонон, барыта этэҥҥэ буоларыгар, байыастарбыт кыайыы көтөллөөх дойдуларыгар чэгиэн эргиллэн кэлэллэригэр баҕарабыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эркээйи", Марелла Баишева.