Үүммүт 2026 сыл Илиҥҥи халандаарынан Уот кыһыл Ат сыла.
Маннык бэлиэлээх сыл 60 сылга биирдэ кэлэр уонна улуу уларыйыылар, муҥура суох күүс-уох, дьылҕаны быһаарар түгэннэр кэмнэрин тосхойор диэн этэллэр.
Илиҥҥи гороскоп сыл бэлиэлэригэр тугу тосхойуой?
Крыса
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Туох күүтэрэ. Крысаҕа 2026 сыл тугу эрэ боруобалыыр уонна күннээҕи биир эргииртэн тахсыы кэмэ буолуо. Ат чиэһинэй уонна көхтөөх дьону сөбүлүүр, онон урукку үгэстэри хаттаан көрөргөр тиийэҕин. Уларыйыылар эмискэ, соһуччу тахсан кэлиэхтэрин сөп, ол гынан баран кинилэр чуолаан өр күүппүт, кэтэспит кирбиигэр тиэрдиэхтэрэ.
Үп-харчы. Үчүгэйдик билэр киһигиттэн этии киирдэҕинэ даҕаны, саарбах бырайыактарга харчыгын угарга тиэтэйимэ. Булугас, имигэс өйгүнэн хамсаннаххына, ситиһии кэлиэ. Саҥа үөрүйэхтэр, үөрэхтэр эмискэ быһаарыы оҥороргунааҕар элбэх барыһы киллэриэхтэрэ.
Таптал. Тус олоххор истиҥ, аһаҕас майгыҥ инники күөҥҥэ тахсыаҕа. Сулумахтар сылаас сыһыаны, тапталы көрсүөхтэрин сөп. Кэргэнниилэргэ бу сыл сыһыаны хаттаан көрөргө, итэҕэстэртэн быыһанарга уонна бэйэ-бэйэлэрин дириҥник өйдүүргэ көмөлөһүөҕэ.
Сыл сүбэтэ. Төттөрү тардары барытын ыытан кэбис, эрэллээхтик хамсан, ис санааҕын, сүрэҕиҥ тугу этэрин иһит.
Оҕус
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Туох күүтэрэ. Сылгы Оҕуһу бэйэтин хайдах хонтуруолланарын бэрэбиэркэлиэҕэ. Толкуйдуурга, былаанныырга араас сабыытыйалар баар буолуохтара. Бу араас мэһэйдэри тумнарга, кыраттан толлубакка, кыахтаахтык сылдьарга көмөлөһүөҕэ.
Үп-харчы. Саҥа бырайыактарга уонна дохуоту үрдэтиигэ бэртээхэй кэм. Толкуйдаммыт хардыылар бигэ туруктаах буолууну аҕалыахтара, оттон сыыһа-халты быһаарыылар уруок буолуохтарын сөп.
Таптал. Сылаас сыһыан, итэҕэл үөскүөҕэ. Сылгы эниэргийэтэ Оҕус сүрэҕин арыйарыгар, партнеругар ордук сымнаҕас, болҕомтолоох буоларыгар көмөлөһүөҕэ. Бэлиэ соҕотох бэрэстэбиитэллэрэ эрэллээх, истиҥ киһилэрин көрсүөхтэрин сөп.
Сыл сүбэтэ. Эрчимнээх буол, урукку ирдэбиллэргин ыытан, ис санааҕын иһит.
Баабыр
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Туох күүтэрэ. Сылгы сыла Баабырга 2026 сылга сабыдыаллаах араҥаччылыыр киһини буларга уонна лиидэр позициятын ыларга көмөлөһүөҕэ. Онон киниэхэ сыл чаҕылхай кыайыылары, дьулууру уонна өрө көтөҕүллүүнү бэлэхтиэ. Сыл бэлиэтэ толкуйдааһыҥҥа буолбакка, дьайыыга кынаттыа.
Үп-харчы. Бэйэҥ идиэйэлэргэр итэҕэйэн, туһаайыллыбыт кириитикэни сайдыыга көҕүлээһин курдук ылынар буоллаххына, иирсээҥҥэ, атаҕастааһыҥҥа төрүөт диэбэтэххинэ, дохуотуҥ соһуччу үрдүөҕэ. Бэйэлэрин уочараттарын уһуннук кэтэспит бырайыактар олоххо киллэрэргэр кыах биэриэхтэрэ.
Таптал. Тапталга истиҥ иэйии долгуна күүтэр. Саҥа имэҥнээх билсиһии эбэтэр эргэ сыһыаны күөдьүтүү кыаллар кыахтаах.
Сыл сүбэтэ. Биир сыалга болҕомтоҕун уур, сыл эниэргийэтин тус үүнүүгэр, хорсун хардыыларга туһан.
Куобах (Куруолук)
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Туох күүтэрэ. 2026 сыл сымнаҕастык ааһыа, ол гынан баран Куобаҕы күлүктэн тахсарга дьаныардаахтык үтүрүйүөҕэ. Онон бэйэҕин көрдөрөр кэм күүтэр: аан дойдуга бэйэҥ талааҥҥын арыйар уонна кыаҕыҥ төһө баайын билэр кэмиҥ кэлбит.
Үп-харчы. Дохуоккун үрдэтэр кыахтаах интэриэһинэй этиилэр уонна бырайыактар баар буолуохтара, ол гынан баран барыта бигэ туруктаах буолуо суоҕа. Онон маннык уларыйыылары болҕомтолоохтук көр-иһит – быстах буолбакка, уһун болдьохтоох барыһы үөрэт. Кыра да буоллар, эрэллээх хардыылар бигэ түмүгү аҕалыахтара.
Таптал. Сыһыаҥҥа дьүөрэлэһии, уоскуйуу кэлиэҕэ. Тапталлааххын чугаһатарга истиҥ кэпсэтии, бииргэ үлэлиир былааннар уонна партнерга болҕомто ууруу ирдэнэр.
Сыл сүбэтэ. Санааҕын этэртэн куттаныма – кини эн күүһүҥ, мөлтөҕүҥ буолбатах.
Дракон
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Туох күүтэрэ. Эниэргийэлэр динамичнай дьүөрэлэһиилэрэ Дракон айар дьулуурун көҕүлүүр. Бу сыл кытаанах уонна чиҥ-чаҥ майгыгар күүстээх ньэгири уонна саҥа саҕахтарга дьулуһууну киллэриэҕэ.
Үп-харчы. Айар-тутар, салайыыны эбэтэр бөдөҥ бырайыактары кытта сибээстээх дьыалаларга ситиһии кыаллар эрээри, хорсун хардыылары уонна сэрэхтээх буолууну дьүөрэлиири сатыахха наада. Саҥа таһымҥа тахсар баҕа саҥа дохуот чопчуланарыгар, барыстаах дуогабардарга уонна соһуччу барыс киирэригэр тириэрдиэҕэ.
Таптал. Бииргэ айаннаан, саҥа кэрдиистэргэ үктэнэн, сыһыаҥҥыт бөҕөргүө. Соҕотох Драконнар аргыстарын айаҥҥа эбэтэр дьыалабыай эйгэҕэ көрсүөхтэрин сөп.
Сыл сүбэтэ. Быһаарыылаахтык хамсан, ол эрээри аттыгар баар дьону иһит. Сороҕор туораттан көмө эн өһөс санааҕыттан көдьүүстээх буолуо.
Моҕой
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Туох күүтэрэ. Муударай Моҕой уонна эрчимнээх Сылгы бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн-хоторсон биэриэхтэрин эбэтэр, төттөрүтүн, ыарахаттары үөскэтиэхтэрин сөп. Онон сыл эйигин олох үөрүйэх “хаххыттан” таһааран, сытыы-хотуу буоларга күһэйиэҕэ. Кэтээн көрөр, түгэни кэтэһэр быһыылар аҕыйыахтара. Хамсанар кэм кэллэ.
Үп-харчы. Сиһилии билэн, болҕомтолоох буоллаххына, табыгастаах этиилэр киириэхтэрин сөп. Үөрэх уонна идэлээх дьоҕуру сайыннарыы уһун болдьохтоох дивиденнэри аҕалыахтара. Кутталлаах инвестицияттан куотун уонна эрдэттэн улахан атыылаһыылары былааннаа. Ороскуоту хонтуруоллааһын кириисис түгэннэригэр да кыайыылаах балаһыанньаҕа сылдьарга көмөлөһүөҕэ.
Таптал. Кэпсэтиигэ, билсиһиигэ наадыйыы күүһүрүө, оттон иэйиилэр чаҕылхай буолуохтара. Дьиэ кэргэн ситимин, саҥа билсиһиилэри бөҕөргөтөргө бэрт үчүгэй кэм. Сулумахтар бэйэлэрин майгыларыгар тугу да уларытыахтарын баҕарбат киһини көрсүөхтэрин сөп.
Сыл сүбэтэ. Сүрэх муудараһыгар эрэн, быһаарыылаахтык хамсан уонна аһара сылайбат туһугар күннээҕи эрэсиимҥин кэтээн көр.
Сылгы
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Туох күүтэрэ. Манна киһи этэрэ суох. Бу – эн сылыҥ! Сылгы уоттаах эниэргийэтэ – толору эн куйаарыҥ. Онон өрө тахсарга, арыйыыларга, уларыйыыларга бэлэмнэн, олох эн иннигэр аанын арыйыаҕа.
Үп-харчы. Улахан бырайыактар, барыстаах сөбүлэһиилэр уонна талааннаргын соһуччу билинии кыаллыаҕа. Угуйуу улахан да буоллун, тугу барытын утумнаахтык ылыныма. Оннооҕор саамай дьулуурдаах, доруобай сылгыны үүрүөххэ сөбүн умнума. Бэйэҥ бириэмэҕэр харыстабыллаахтык сыһыаннас.
Таптал. Эйигин күүстээх иэйии, билинии уонна чаҕылхай имэҥ күүтэр. Бу кэм арыллыыга, хорсун хардыыларга, ол иһигэр уһун сыһыаҥҥа ананар.
Сыл сүбэтэ. Кылаабынайга болҕомтоҕун уур, эниэргийэҕин бытархайга ороскуоттаама. Хорсун быһыы уонна тус кыаххын сөптөөхтүк сыаналааһын санаабыккын олоххо киллэрэргэ көмөлөһүөхтэрэ.
Коза
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Туох күүтэрэ. Коза уонна Сылгы илиҥҥи халандаар систиэмэтигэр дьүөрэлэһэр паараны үөскэтэллэр. Онон Сылгы иккис тапталыгар (Баабыр кэнниттэн) чэпчэкитин, өрө көтөҕүллүүтүн бэлэхтиэҕэ. Ол аата эйигин кэрэ-бэлиэ, дьүөрэлэһии, быһаарыылаах дьайыы дьыла күүтэр. Үгүс түгэҥҥэ эйигин тулалыыр эйгэни үчүгэй, тупсаҕай, чаҕылхай оҥорор баҕа санаа хамсатыа.
Үп-харчы. Үп-харчы балаһыанньата чахчы тупсуоҕа. Айар үлэҕэ, искусствоҕа уонна үтүөнү оҥорууга сыһыаннаах бырайыактарга үчүгэй кэм. Баҕар, эн идиэйэлэргин биир санаалаах дьон өйүөхтэрэ. Булугас өйгүнэн оҥоһуллубут үп-харчы угуута үөрүүнү, бигэ туруктаах буолууну аҕалыаҕа.
Таптал. Таптыыр киһигин кытта сыһыан сымнаҕас, сылаас буолуоҕа. Сыһыан бэйэ-бэйэҕэ кыһамньы, болҕомто уонна бииргэ сынньаныы эбэтэр дьыала нөҥүө бөҕөргүөҕэ.
Сыл сүбэтэ. Бэйэҕин кэрэ, кыраһыабай өттүгүнэн ылын, буола турар быһыыга-майгыга холкутук сыһыаннас. Туттуна сылдьыы, тулуурдаах буолуу эн күүһүҥ буолуо.
Эбисийээнэ
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Туох күүтэрэ. Сылгы уонна Эбисийээнэ олоххо төрдүттэн араас көрүүлээхтэр. Онон бу бэлиэ бэрэстэбиитэллэрэ уустуктарга бэлэм буолуохтаахтар. Ат, бэйэтин курдук толкуйдатаары, кини өйүгэр-санаатыгар уларыйыылары киллэриэн, үчүгэйдик тэбиэн да сөп. Онон сыл дьиссипилиинэни, түмсүүнү, тулуурдаах буолууну эрэйиэҕэ.
Үп-харчы. Дохуот Эбисийээнэ бэйэтин айар дьоҕурун дьыалаҕа туһаннаҕына уонна былааннааһыҥҥа сыыһатык сыһыаннаһарын тохтоттоҕуна эрэ улаатар. Түмсэр сатабыл уонна соһуччу быһаарыылартан аккаастаныы сайдыыга бастыҥ акылааты үөскэтиэ.
Таптал. Сыһыаҥҥа дьоһуннаах кэпсэтии ирдэниэҕэ. Бу эйгэни чиэһинэй, аһаҕас уонна көҕүлээһин көмөтүнэн олохтуохха сөп. Соҕотох Эбисийээнэлэр чэпчэки тыыннаах, үөрэ-көтө сылдьар киһини көрсүөхтэрэ.
Сыл сүбэтэ. Дьыаланы былааннаа, эппиэтинэстэн куттаныма уонна ураты ньымалары туһан. Оччотугар ыарахаттар курдары ааһыахтара.
Бөтүүк
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Туох күүтэрэ. Сылгы Бөтүүгү үтүө хараҕынан көрүөҕэ, дьулуурун, сыалын-соругун олоххо киллэрэргэ сөптөөх усулуобуйаны үөскэтиэҕэ. Бу бэйэҕин, бэйэҥ идиэйэлэргин, талааннаргын көрдөрөргө туйгун кэм.
Үп-харчы. Саҥа эбээһинэстэр үлэҕэ-хамнаска үүнүүнү, саҥа кэскили аҕалыахтара. Онон көхтөөхтүк үлэлээ уонна кэҥииргэ, сайдарга дьулус. Сылгы сылыгар көхтөөх позициялаах, тэрийэр дьоҕурдаах буолуу уонна креативнай сыһыан эн үпкүн саҥа таһымҥа таһаарыаҕа.
Таптал. Кэргэннии сыһыаҥҥа Сылгы кыһалҕалары ыйыаҕа: кинилэри быһаарыы аһаҕас кэпсэтии уонна партнеру истэргэ истиҥ баҕа санаа эрэ нөҥүө буолуон сөп. Соҕотох дьон итинник усулуобуйаҕа саҥа киһини кытта дьүөрэлэһэр сыһыаны олохтуохтарын эбэтэр урукку сибээһи сөргүтүөхтэрин сөп, ол гынан баран бэйэлэрин усулуобуйаларыгар.
Сыл сүбэтэ. Бытархай иирсээннэртэн куотун, стратегическай быһаарыылары талан эрэллээхтик үлэлээ.
Ыт
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Туох күүтэрэ. Сылгы үһүс таптала (Баабыр уонна Коза кэнниттэн) 2026 сыл устата бэйэтигэр эрэллээх сылдьыа. Бу бэлиэ эниэргийэтэ ыттарга баҕалаах бигэ туруктаах буолууну биэриэҕэ, ону кытта тулалыыр дьон хараҕар аптарытыатын үрдэтиэҕэ. Онон эйигин ис уоскулаҥ, бэйэҕин тупсарыы, дьүөрэлэһии сыла күүтэр.
Үп-харчы. Үлэҥ хаачыстыбатын тупсарар мөлүйүөнүнэн кыах үөскүө. Тосхойор түгэни мүччү тутума. Үлэ хаамыытыгар кыттыһыы бытаан гынан баран, туруктаах өрө тахсыыны хааччыйыаҕа. Хамаандаҕа үлэ ордук ситиһиилээх буолуо, онон бэйэҥ бэйэҕэр бүгүмэ.
Таптал. Дьиэ кэргэҥҥэ бииргэ үлэлиир түгэннэр, итэҕэл, сыаннастар үрдүөхтэрэ. Кэргэнниилэр бэйэ-бэйэҕэ убаастабыллаах сыһыаннара дьолу толоруо. Сулумах дьон бииргэ дьыаланы саҕалыыр киһини кытта бигэ сыһыаны тэрийиэхтэрин сөп.
Сыл сүбэтэ. Көмөнү ыл, чугас дьоҥҥор эрэн, бэйэҕин атыттарга тэҥнээмэ.
Сибиинньэ
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Туох күүтэрэ. Бу икки бэлиэ алтыһыылара интэриэһинэй тандемы үөскэтэр: Сылгы көхтөөх, дьулуурдаах ньэгирэ Сибиинньэ холку, төрүт айылҕатын кытта сөп түбэһэр. Онон тэтимнээх сыл уонна кинилэртэн тутулуга суох быһыы-майгы күүтэр. Сыл бэлиэтэ Сибиинньэни кини биир кэм олоҕуттан таһаарыаҕа, ол курдук бастаан куттуон сөп, онтон саҥа таһымҥа тиэрдиэҕэ.
Үп-харчы. Профессиональнай үлэнэн сибээстээх билиини ыларга үчүгэй кэм. Эбии үөрэх үлэҕэ сайдыыны, дохуот үүнүүтүн аҕалыа. Харчыны кэскиллээх эрэ идиэйэлэргэ, ону да сэрэхтээхтик ууруохха наада. Бытархайга болҕомто үп-харчы ночоотуттан куотарга көмөлөһүөҕэ, оттон үлэҕэ сүрэҕэ суох буолуу, төттөрүтүн, бүддьүөтү алдьатыаҕа.
Таптал. Сыһыаҥҥа дириҥ иэйии кэмэ саҕаланыаҕа, эмискэ күнүүлээһин да тахсыан сөп. Имэҥ, дьалхаан күүрүүтүн намтатарга, эбэтэр ааспыт кэми ыытыахха, эбэтэр бэйэни кыанан, ону туоратар туһугар, итэҕэли бөҕөргөтүөххэ наада. Соҕотох дьон бэйэлэрэ көҕүлээһини саҕалаатахтарына, бастыҥ паараны булунар кыахтаахтар.
Сыл сүбэтэ. Сүрэххин иһит – түһэн биэриэ суоҕа, саҥаны билэргэ, тус сыананы үрдэтэргэ сыл эниэргийэтин туһан. Сүрэхтээх буол, саарбахтааһыны умнума.
