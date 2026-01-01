Ааспыт сууккаҕа өрөспүүбүлүкэбитигэр 4 буруйу оҥоруу туһунан иһитиннэрии бэлиэтэммит. Бу иһитиннэриилэр процессуальнай бэрэбиэркэлэрэ уонна холуобунай дьыалалары силиэстийэлээһин борокуратуура хонтуруолугар турар диэн СӨ борокуратуурата тэлэгэрээм-ханаалыгар иһитиннэрэр.
Чурапчы улууһун Туора Күөл сэлиэнньэтигэр киһи доруобуйатыгар ыар хоромньу оҥоһуллубут, быһаҕынан эчэйии ылбыт 1961 сыл төрүөх эр киһини балыыһаҕа киллэрбиттэр.
Дьокуускайга икки массыынаны күрэппиттэр. «Тойота Виш» уонна «Тойота Суксид» массыыналары булбуттар, уорбаланааччылары билбиттэр.
Ленскэй куоракка арыгы иһиилээх хаттаан массыына ыыта сылдьар киһини туппуттар.
Киһи өлүүлээх суол саахала тахсыбатах.
Суукка иһигэр арыгы испит туруктаах 8 суоппар тутуллубут.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ борокуратууратын тэлэгэрээм-ханаала.