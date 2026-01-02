Соторутааҕыта Дойдубут тэбэр сүрэҕэр Москва Кремль саалатыгар, Аан дойдутааҕы Кадетскай бал буолла. Дойдубут Президенэ Владимир Путин көҕүлээһининэн Кадетскай бал X төгүлүн тэрээһиннээхтик ыытылынна.
Манна үрдүктэн үрдүк ситиһиилээх Кадетскай корпус, Суворовскай уонна Нахимовскай училище устудьуоннара, эдэр ыччат байыаннай кулуубун кыттыылаахтара, курсаннара, СВО кыттыылаахтарын оҕолоро уонна тас доҕордоһуу дойдуттан 3 тыһ. тахса ыччат, оҕо муһунна.
Олор истэригэр Горнайтан төрүттээх биир дойулаахпыт, Хабаровскайдааҕы Иван Шилов аатынан РФ Ис Дьыалаҕа Министиэристибэтин Уһук Илиҥҥи юридическай институт II кууруһун устудьуоҥката Мария Жиркова кыттыыны ылан үөрүүтүн үллэһиннэ.
Мария оҕо сааһыттан бу идэни баһылыыр баҕа санаалаах эбит. Ол биллэн туран, төрөппүттэриттэн ситимнээх.
Күн күбэй ийэтэ Евгения Николаева, айбыт аҕата Николай Жирков уонна эһэтэ Прокопий Ефремов Горнайдааҕы Ис Дьыала отделыгар, үтүө кылааттарын киллэрсибит, милиция идэтин үрдүктүк баһылаабыт дьоннортон биирдэстэрэ буолаллар. Аҕата Николай Петрович билигин эйэлээх олоҕу уһансар быстах байыаннай дьайыы хорсун кыттыылааҕа.
Мария ситиһиилэринэн биир дойдулаахтарын үөрдэр. Ол курдук, идэтин баһылыыр научнай чинчийэр үлэлэринэн Бүтүн Россиятааҕы күрэс кыайыылааҕа, институтун иһинэн «Импульс» диэн үҥкүү ансаамбылын солиската буолар.
Үүммүт Саҥа сылынан биир дойдулаахтарыгар туохтан да иҥнибэккэ иннигит хоту хардыылаан иһэргитигэр баҕа санаатын тириэрдэр.
Дьон-сэргэ нус-хас, куттала суох олоҕун араҥаччылыыр милиция династиятын утумнааччы, биир дойдулаахпытыгар Мария Жирковаҕа үрдүк ситиһиилэри, дьоллоох олоҕу баҕарабыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Нина Сутакова