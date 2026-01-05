Ньурба улууһун Чуукаарыгар Саҥа дьылы көрсө кэнники сылларга үгэс буолбут «Киэргэммит тиэргэммит, биһиги түбэбит» диэн күрэх биллэриллибитэ.
Манна күрэх ирдэбилин быһыытынан биирдиилээн ыал тиэргэнин араас оҥоһуктарынан, симэммит харыйанан киэргэтиэхтээх. Дьэрэкээн уоттаан-күөстээн ким хайдах сатыырынан бэрийэн-тэрийэн, ырыалаах-үҥкүүлээх хамыыһыйаны көрсүөхтээх диэн балаһыанньалаах.
Бу күрэҕи Тымныы оҕонньор сиэнэ кыыһынаан Хаарчааналыын уонна бэрт бэһиэлэй хаар дьоннуун кэрийэн көрдүлэр.
Күүтүүлээх түмүк ахсынньы 31 киэһэ билиннэ. Үгүс күлүмүрдүүр уоттаах, элбэх остуоруйа дьоруойа оҥоһуктаах уонна хамыыһыйаны элбэх маскарадтаах, эҕэрдэ тыллаах көрсүбүт «Хампах» түөлбэ (сал.Виктория Семёнова) I миэстэҕэ таҕыста.
Хас да харыйалаах, араас маһынан оҥоһуллубут фигуралардаах
«Эбэ» түөлбэ — II (сал. Мария Фёдорова) тыыннах харыйаны симээбит, хаарынан үүнэр сыл бэлиэтин аты оҥорбут «Уһун Күөл» (сал.Надежда Казакова) III миэстэлэри ылан грамоталарынан, араас суумалаах сертификаттарынан бэлиэтэннилэр.
Тиэргэн күрэҕэр кыттыбыттартан Васильевтар («Уһун Күөл») — I, Иннокентьевтар («Уһун күөл») — II, Никифоровтар («Хампах») III миэстэлэргэ тиксэн грамоталарынан уонна сэмэй бириистэринэн наҕараадаланнылар. Аграфена Сымытова махтал сурук уонна сэмэй бэлэх ылла.
Манна даҕатан эттэххэ, сыл устата тэрээһиннэргэ, күрэхтэргэ көҕүн иһин сыл түмүгүнэн «Бастыҥ түөлбэ» аатын ылан «Уһун Күөл» түбэ грамотанан уонна 5000 солк. сертификатынан наҕараадаланна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Огни Ньурбы, Надежда Казакова, Чуукаар