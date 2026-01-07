Сунтаар улууһун Күүкэйигэр эр дьон ортотугар үүммүт Саҥа Дьылы көрсө бэртээхэй күрэхтэһии буолан ааста. Ону бу кэнники кэмҥэ бэйэтин улууһугар эрэ буолбакка, өрөспүүбүлүкэҕэ эмиэ киэҥник биллэн эрэр биһиги эдэр ууспут Дмитрий Николаев илэ бэйэтинэн иилээн-саҕалаан ыыппыта ордук кэрэхсэбиллээх буолла.
Ол курдук, күрэх икки көрүҥҥэ барда. Бастакытынан баҕанаҕа ыттааһын эдэргэ, иккиһэ саастаахтарга бултка хапкаан иитээһинигэр. Түмүгэр баҕанаҕа икки эр бэрдэ ыттыбытыгар, кыайыылааҕы сэрэбиэй тардыыта быһааран бириис Роберт Колесовка түбэстэ, онтон иккис кыттааччыбыт Василий Борисов бириистэн матыы кыһыытын биллэ.
Иккис көрүҥҥэ саастаахтарга: хапкаан иитиитигэр кыттыбыт икки киһиттэн бастакыны үчүгэй бириэмэни көрдөрөн Бүлүүттэн төрүттээх күтүөт киһи Александр Фефелов ылла. Кыайыылаахтар бары саха быһаҕын сэртипикээтин уус уол илиититтэн туттулар, быһах кээмэйин бэйэлэрэ быһааран ылар буоллулар.
Күрэхтэһиини көрө оҕо-аймах мустубута уонна улахан дьон кэлбитэ ордук болҕомтону тарта. Түмүккэ тэрээһини ыыппыт уус уолга инникитин бу үтүө үгэһин салгыы турарын туһугар мустубут дьон бэйэтин санаатын эттэ. Түгэнинэн туһанан бэйэм уонна атыттар ааттарыттан эдэр киһиэхэ Дмитрий Викторовичка кэлэр өттүгэр үлэтигэр үрдүк ситиһиини, бэйэтин тус олоҕор толору дьолу-соргуну баҕарабын!
Саҥа Дьылынан! Саҥа Дьолунан!
Дыымыс Уус
Айыылартан айдарыылаах,
Айар-тутар анатыылаах…
Дьиэҕэр эрдэ ойон тураат,
Дыымыс уолбут уһан, кытаат!
Сыралаах үлэҥ түмүгэ —
Сытыы быһах, анньыы, сүгэ,
Сыа, арыы, эмис эт курдук
Сыаналанан үөртүн куруук!
Күрэхтэргэ баран кыттан,
Күүстээхтэри кыайан, бастаан,
Дойдуҥ, дьонуҥ аатын ааттат,
Дьоҕур, талаан баарын санат!
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Сунтаар сонуннара", Данил ЛЬВОВ-Айылҕа Уола, Күүкэй