Бу күннэргэ Горнай улууһун Кировскай нэһилиэгин олохтоохторугар уонна ыалдьыттарыгар «Тымныы Моруос» бирииһигэр бильярд, дартс, остуол тенниһигэр, корнхол, дуобат күрэхтэһиитэ буолла.
Саҥа сыл бастакы күрэхтэһиитигэр 48 киһи күөн көрүстэ.
Түмүккэ дартска: (дьахталларга) I миэстэни Варвара Кириллова, II Надежда Федорова, III Татьяна Кириллина ылла. Эр дьоҥҥо: I Арсен Оленов, II Петр Чумакин, III Владимир Александров.
Корнхоллга I Зинаида Федорова, II Софья Александрова, III Марфа Кононов. I Василий Павлов, II Вадим Заровняев, III Михаил Харабаев.
Остуол тенниһигэр: I Марфа Кононова, II Варвара Кириллова, III Вилена Новикова, I Семен Романов, II Кэнчээри Иннокентьев, III Владимир Александров.
Дуобакка:
I Надежда Заровняева, II Аина Кривошапкина, III Сардаана Мухоплева, I Виталий Заровняев, II Вадим Заровняев, III Николай Алексеев.
Бильярдка I Семен Романов, II Василий Аргунов, III Андриян Алексеев.
Күрэхтэһиигэ кыттыбыт спорсменнарга өссө да инникитин үрдүк ситиһиилэри, доруобуйаны, өрүүтүн көхтөөх, кыайыылаах, хотуулаах буолуҥ. Кэлбит Саҥа 2026 сылынан итии-истин эҕэрдэ, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу-үөрүүнү, эйэлээх олоҕу баҕарабыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Светлана Леонтьева