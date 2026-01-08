Киир

  4. Горнайга Тымныы Моруос оҕонньор бирииһигэр күрэхтэстилэр

Бу күннэргэ Горнай улууһун  Кировскай нэһилиэгин  олохтоохторугар уонна ыалдьыттарыгар «Тымныы Моруос» бирииһигэр бильярд, дартс, остуол тенниһигэр, корнхол, дуобат күрэхтэһиитэ буолла.

Саҥа сыл бастакы күрэхтэһиитигэр 48 киһи күөн көрүстэ.
Түмүккэ дартска: (дьахталларга) I миэстэни Варвара Кириллова, II Надежда Федорова, III Татьяна Кириллина ылла. Эр дьоҥҥо: I Арсен Оленов, II Петр Чумакин, III Владимир Александров.

Корнхоллга I Зинаида Федорова, II Софья Александрова, III Марфа Кононов. I Василий Павлов, II Вадим Заровняев, III Михаил Харабаев.

Остуол тенниһигэр: I Марфа Кононова, II Варвара Кириллова, III Вилена Новикова, I Семен Романов, II Кэнчээри Иннокентьев, III Владимир Александров.

Дуобакка:
I Надежда Заровняева, II Аина Кривошапкина, III Сардаана Мухоплева, I Виталий Заровняев, II Вадим Заровняев, III Николай Алексеев.
Бильярдка I Семен Романов, II Василий Аргунов, III Андриян Алексеев.

Күрэхтэһиигэ кыттыбыт спорсменнарга өссө да инникитин үрдүк ситиһиилэри, доруобуйаны, өрүүтүн көхтөөх, кыайыылаах, хотуулаах буолуҥ. Кэлбит Саҥа 2026 сылынан итии-истин эҕэрдэ, дьиэ кэргэҥҥитигэр дьолу-үөрүүнү, эйэлээх олоҕу баҕарабыт.                               

Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Светлана Леонтьева

