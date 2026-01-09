Ороһооспо бырааһынньыгын көрсө Афанасий Парфенов аатынан СК остуол тенниһигэр улуустааҕы күрэхтэһии буолла.
Спорт бу көрүҥүн көҕүлээччилэрин үөрүүлэригэр, бэйэлэрин күүстэрин холонооччу 48 киһи кэлэн кыттан соһутта. Нэһилиэктэр ахсын остуол тенниһин сэргээччи элбэҕэ көһүннэ. Оскуола үөрэнээччилэриттэн саҕалаан, аҕам саастаах дьон ирэ -хоро оонньоон, кэпсэтэн-ипсэтэн, Саҥа дьыллааҕы өрөбүллэри туһалаахтык атаардылар.
Спортивнай комплекска толору мустубут дьон спорт бэтэрээнэ, Россия боруонса призера Радомир Сидоров, улуустааҕы Федерация салайааччыта Валентин Петров эҕэрдэлээтилэр. Элбэх киһи кэлбититтэн астынан туран, ситиһиилэри баҕардылар.
Теннисистэр уопуттаахтарга уонна кэрэ аҥаардарга алын финаллаах, үс бөлөххө арахсан оонньоотулар.
Кэрэ аҥаардарга I миэстэни Светлана Коврова, II Айгыына Сивцева, III Светлана Григорьева ылла.
Алын финалга кыайыыга дьулуурдаах Сардана Никифорова бастаата.
Саҥа саҕалааччыларга бэрт сытыы киирсиилэр бардылар. Бары тэҥ таһымнаах уолаттар түбэһэн, бэйэ-бэйэлэрин хардарыта хотуһан, кыайыылааҕы коэффициенынан быһаардылар. Ол курдук, I миэстэҕэ Артем Сидоров, II Вячеслав Алексеев, III Анатолий Варламов таҕыстылар.
Уопуттаах оонньооччулар ортолоругар өссө тыҥааһыннаах киирсиилэр буоллулар. Улуус аатын араас таһымнаах күрэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик көмүскүүр дьоммут, чахчы да чаҕылхай оонньуулары көрдөрөн, уопуттаахтар бөлөхтөрүгэр сыҕарыйыылар буоллулар. Лидердэргэ баар спортсменнар пьедесталтан хааланнар, спорт бу көрүҥэ таайыллыбат түмүктэрдээҕин көрдөрдө.
Түмүккэ, I миэстэ Радомир Сидоров, II Петр Александров, III Данил Потапов буолла.
Алын финал кыайыылааҕынан Василий Алексеев тахсан, анал бириис хаһаайынынан ааттанна.
Күрэхтэһиини мэлдьи көҕүлүүр Бэрдьигэстээх нэһилиэгин дьаһалтатыгар, Ыччат политикатын, култууратын уонна спордун агентствотыгар, анал бириис олохтообут «Бэйэ дьоно» кафе кэлэктиибигэр, улуустааҕы федерация кыттыылаахтарыгар, Дьокуускайтан «Ондулин» маҕаһыын дириэктэригэр Вячеслав Даниловка спортсменнар махталларын тириэрдэллэр. Үүммүт саҥа сыл ситиһиилэри эрэ аҕаллын диэн алгыстарын аныыллар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Үлэ күүһэ", Вячеслав Алексеев.