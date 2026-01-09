Нам улууһун Үөдэй нэһилиэгэр З.П.Саввин аатынан орто оскуола баазатыгар кыһыҥҥы каникул кэмэ спорт эйгэтигэр утумнаахтык дьарыктанар оҕолору түмэ тарта.
Ол курдук, Намтан 21, Үөдэйтэн 10 «Олимпик» спорт оскуола иитиллээччилэрэ уонна Дьокуускай куораттан 8 оҕо орто оскуола интернат дьиэтигэр олорон кик-боксаҕа күүстээх дьарыктары ааһаллар.
Тохсунньу 7 күнүгэр нэһилиэк баһылыга Иван Гаврильев тренердары, оҕолору кытта истиҥ көрсүһүүгэ кыттыыны ылан, дьулуурдаах, тулуурдаах буолууну, саҥа сылга үгүс ситиһиилэри, кыайыыны-хотууну баҕаран туран Үөдэй сирэ-уота, айылҕата күүһү-уоҕу, эрчими биэрдин диэн үтүө тыллары анаата.
Оҕолору 5 тренер көрөн-истэн, дьарыктыыллар. Тулуурдаах, бэйэлэригэр эрэллээх, эрчимнээх уонна биллэн туран кытаанах режим, бэрээдэк, эр санааланыы оскуолатын оҕолор дьарыкка ааһаллара итэҕэтиилээхтик көстөр.
Уйусхан Барашков, Дмитрий Черноградский, Сандал Чугунов, Захар Румянцев, Николай Сивцев курдук уопуттаах тренердарга дьарыктанан, сбордары ааһан, элбэх күрэхтэргэ кыттан, төрөппүттэр өйөбүллэринэн элбэҕи ситиһиэхтэрэ диэн эрэнэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Эҥсиэли", Екатерина Эверстова, Үөдэй