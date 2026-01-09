Маннык ис хоһоонноох ыйытыы "Саҥа олох" эрэдээксийэтигэр хаста даҕаны киирбит. Дьэ ол инниттэн бүгүн, Одьулуун балыыһатын үлэһиттэрин нүөмэрдэрин булан, төлөпүөннээн, тугун-ханныгын туоһуластыбыт диэн улуус хаһыата суруйар.
“Балыыһа букатын сабылынна диэн буолбатах, тохсунньу 12 күнүгэр диэри өрөтөн бараннар үлэлэтиэхтээхтэр. Ол эрэн эрдэ КСУ (койка сестринского ухода) диэн 6 миэстэ таһааран үлэлэтэ сылдьыбыт салаабыт сабыллар, манна кэлээскэлээхтэр, ордук, сытар ыарахан туруктаах ыарыһахтар киирэннэр эмтэнэр буолаллара. Үлэ кэмэ саҕаланнаҕына уруккубут курдук “Терапия-3” 5-6 куойкалаах үлэлиир буолар. Одьулуун балыыһатын сэбиэдиссэйинэн Айыына Яновна Дьячковская оттон станционары Валентина Егоровна Маркова салайар, барыта холбоон 17 буоламмыт сүүрэ-көтө сылдьабыт. Дьиэбит-уоппут билиҥҥи туругунан ичигэс”, — диэн балыыһаҕа үрдүкү мэдэссиинэ сиэстэрэтэ Лилия Дмитриевна Кардашевская кэпсээтэ.
Дьон-сэргэ доруобуйатын харыстабылыгар үлэлии сылдьар үрүҥ халааттаах аанньаллар икки ардыларыгар улаханнык сокращение буолумуон баҕарыллар, бачча быыһык кэмҥэ, олох араас очурдарыгар түбэспит, соҕотох хаалбыт ыарахан туруктаах ыарыһахтар балаһыанньаларын учуоттуур эмиэ тоҕоостоох.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ.