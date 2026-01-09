Бу күннэргэ Хаҥалас улууһун Төхтүр нэһилиэгэр «Көтөр куорсун» I өрөспүүбүлүкэтээҕи төрүт оҕунан ытыыга оҕолорго уонна улахан дьоҥҥо аһаҕас турнир буолан ааста.
Күрэххэ ох курдук оҥостон саха оҕун сэргээччилэр, сэҥээрээччилэр муһуннулар. 11 улуустан уонна Дьокуускай куораттан 7 спортивнай кулууп, уопсайа 187 кыттааччы кэллэ. Хаҥалас улууһун физическэй култуураҕа уонна спортка салалтатын салайааччыта Виктор Громов күрэх кыттыылаахтарын эҕэрдэлээтэ уонна Хаҥалас охчуттарыгар бэлэх туттарда.
Тэрийээччи — «Хаҥыл» спортивнай кулууп, сүрүн спонсор өрөспүүбүлүкэтээҕи 1-кы №-дээх балыыһа, М.Е. Николаев аатынан мэдиссиинэ национальнай киинэ (гендириэктэр Станислав Жирков) буоллулар. Итини сэргэ, күрэххэ бириис туруорбут спонсордар: «СахаАлмаас» ювелирнай хампаанньа (салайааччы Александра Острельдина), «Нөмүгү полуфабрикаттара» (сал. Михаил Борисов), «ЛайкЧиккен» ас-үөл оҥорон таһаарар тэрилтэ (сал. Сахаайа Кондакова), маҕаһыыннар — «Шопифлай» (сал. Саргылана, Александр Ильиннэр), «Бэргэн» (сал. Михаил Макаров), » Чулуу» (сал. Максим Кудрин), «Улуу охчут» (сал. Алексей Милютин), «Луки в руки» (сал. Андрей Судиловский), «Киин маркет» (сал. Анастасия Слепцова); «Бөртө» ТХПК (сал. Александр Павлов), Захаров И.Д. аатынан кыһыҥҥы тэпилииссэ (дириэктэр Дмитрий Захаров). Кинилэргэ барыларыгар истиҥ махтал тылларын тиэрдэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Хаҥалас", Людмила ПермяСонункова, Нөмүгү с.